Denizli 05 Aralık Cuma Hava Durumu! Denizli'de hava durumu nasıl olacak?

Denizli'de 5 Aralık 2025 Cuma günü hava koşulları yağmurlu olacak. En düşük sıcaklık 9°C, en yüksek sıcaklık 14°C civarında tahmin ediliyor. Nem oranı %56 ile %86 arasında değişecek. Rüzgar kuzey yönünden saatte 3 km hızla hafifçe esecek.

Cumartesi günü, 6 Aralık 2025, hava koşulları hafif yağmurlu olacak. Sıcaklıklar en düşük 10°C, en yüksek 14°C arasında değişecek. Nem oranının %65 civarında olması bekleniyor. Rüzgar güney-güneydoğu yönünden saatte 2.61 km hızla esecek.

Pazar günü, 7 Aralık 2025, hava koşulları orta şiddetli yağmurlu olacak. Sıcaklıklar en düşük 8°C, en yüksek 12°C arasında tahmin ediliyor. Nem oranı %64 civarında olacak. Rüzgar güney-güneydoğu yönünden saatte 1.92 km hızla esecek.

Yağışlı hava koşulları nedeniyle dışarıda vakit geçireceklerin uygun yağmurluk giymesi tavsiye ediliyor. Su geçirmez ayakkabılar da giyilmesi ıslanmaktan korunmaya yardımcı olacaktır. Yağmur, yolların kayganlaşmasına neden olabilir. Araç kullanırken dikkatli olmak önemlidir.

Evde kalanlar için nem oranı yüksek olacaktır. Odaların iyi havalandırılması, rutubet oluşumunu engellemeye yardımcı olacaktır. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek olası sürprizlere karşı önlem almanızı sağlar.