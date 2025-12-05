HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Denizli 05 Aralık Cuma Hava Durumu! Denizli'de hava durumu nasıl olacak?

Denizli'de 5 Aralık 2025 Cuma günü gökyüzü yağmurlu olacak. Hava sıcaklıkları en düşük 9°C, en yüksek 14°C arasında değişecek. Cumartesi günü de hafif yağmur bekleniyor ve sıcaklıklar 10°C ile 14°C arasında gerçekleşecek. Pazar ise orta şiddetli yağmur, en düşük 8°C ve en yüksek 12°C ile etkili olacak. Dışarıda olanların uygun yağmurluk giymesi ve dikkatli araç kullanması önemli. Evde kalanlar için havalandırma şart.

Denizli 05 Aralık Cuma Hava Durumu! Denizli'de hava durumu nasıl olacak?
Melih Kadir Yılmaz

Denizli'de 5 Aralık 2025 Cuma günü hava koşulları yağmurlu olacak. En düşük sıcaklık 9°C, en yüksek sıcaklık 14°C civarında tahmin ediliyor. Nem oranı %56 ile %86 arasında değişecek. Rüzgar kuzey yönünden saatte 3 km hızla hafifçe esecek.

Cumartesi günü, 6 Aralık 2025, hava koşulları hafif yağmurlu olacak. Sıcaklıklar en düşük 10°C, en yüksek 14°C arasında değişecek. Nem oranının %65 civarında olması bekleniyor. Rüzgar güney-güneydoğu yönünden saatte 2.61 km hızla esecek.

Pazar günü, 7 Aralık 2025, hava koşulları orta şiddetli yağmurlu olacak. Sıcaklıklar en düşük 8°C, en yüksek 12°C arasında tahmin ediliyor. Nem oranı %64 civarında olacak. Rüzgar güney-güneydoğu yönünden saatte 1.92 km hızla esecek.

Yağışlı hava koşulları nedeniyle dışarıda vakit geçireceklerin uygun yağmurluk giymesi tavsiye ediliyor. Su geçirmez ayakkabılar da giyilmesi ıslanmaktan korunmaya yardımcı olacaktır. Yağmur, yolların kayganlaşmasına neden olabilir. Araç kullanırken dikkatli olmak önemlidir.

Evde kalanlar için nem oranı yüksek olacaktır. Odaların iyi havalandırılması, rutubet oluşumunu engellemeye yardımcı olacaktır. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek olası sürprizlere karşı önlem almanızı sağlar.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hatay'dan denize açılan balıkçıdan günlerdir haber alınamıyorHatay'dan denize açılan balıkçıdan günlerdir haber alınamıyor
Yayladağı’nda baykuş kurtarma operasyonuYayladağı’nda baykuş kurtarma operasyonu

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Denizli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump arabuluculuk yaptı, yıllardır savaşan iki ülke barışa imza attı

Trump arabuluculuk yaptı, yıllardır savaşan iki ülke barışa imza attı

Adliye soygununda yakalanan zanlıyı o çetenin avukatı savunacak!

Adliye soygununda yakalanan zanlıyı o çetenin avukatı savunacak!

Caner Erkin'e yine tarihe geçecek ceza! Men edilmekten maç oynayamaz hale geldi

Caner Erkin'e yine tarihe geçecek ceza! Men edilmekten maç oynayamaz hale geldi

Eurovision'da İsrail boykotu! O ülkeler yarışmadan çekildi

Eurovision'da İsrail boykotu! O ülkeler yarışmadan çekildi

Vergi teklifi Meclis'ten geçti: İşte madde madde yeni düzenleme

Vergi teklifi Meclis'ten geçti: İşte madde madde yeni düzenleme

Hızlı tren geliyor: Bir şehir için 'ilk' olacak! Bakan duyurdu

Hızlı tren geliyor: Bir şehir için 'ilk' olacak! Bakan duyurdu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.