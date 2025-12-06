Denizli 06 Aralık Cumartesi Hava Durumu! Denizli'de hava durumu nasıl olacak?

Denizli'de 6 Aralık 2025 Cumartesi günü hava koşulları farklılık gösterecek. Pamukkale ilçesinde kapalı ve bulutlu bir hava bekleniyor. En düşük sıcaklık 7°C, en yüksek sıcaklık 14.5°C olarak tahmin ediliyor. Nem oranı %94'tür. Rüzgar hızı 4.3 km/h, basınç seviyesi ise 981.4 mb seviyesindedir. Diğer bölgelerde de benzer hava koşulları öngörülüyor. Hafif sağanak yağmurlar ve bulutlu bir hava beklenmektedir.

7 Aralık Pazar günü sağanak yağışların devam etmesi bekleniyor. 8 ve 9 Aralık Pazartesi ile Salı günlerinde bol güneş ışığı öngörülüyor. Bu günlerde sıcaklıkların 10°C ile 17°C arasında değişeceği tahmin ediliyor.

Bu hava koşulları göz önünde bulundurulduğunda, 6 Aralık'ta hazırlıklı olmak önemlidir. Su geçirmez kıyafetler giymek faydalı olacaktır. Uygun ayakkabılar da ıslanmaktan korunmanıza yardımcı olur. Nem oranı yüksek olduğu için solunum yolu rahatsızlıklarına karşı dikkatli olunmalıdır. Önümüzdeki günlerde güneşli havanın tadını çıkarabilirsiniz. Açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Ani hava değişimlerine hazırlıklı olmak önemlidir. Hava durumunu düzenli olarak kontrol etmek sağlığınızı koruyacaktır.