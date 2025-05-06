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Denizli 06 Mayıs Salı hava durumu! Denizli'de hava durumu nasıl olacak?

Denizli 06 Mayıs Salı hava durumu tahminleri belli oldu. Denizli'de hava durumu kısmen güneşli olacak.

Denizli 06 Mayıs Salı hava durumu! Denizli'de hava durumu nasıl olacak?
Devrim Karadağ

Denizli'de 6 Mayıs 2025 Salı günü hava durumu kısmen güneşli olacak. Sıcaklık 26°C civarında seyredecek. Gündüz saatlerinde hava, 24°C'ye kadar yükselebilir. Gece ise sıcaklık 11°C civarında olacak. Nem oranı gün boyunca %14 ile %34 arasında değişecek. Rüzgar kuzey yönünden esecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu ılıman ve güneşli olacak. 7 Mayıs Çarşamba günü sıcaklık 23°C civarında olacak. Bulutlar arasında aralıklı güneş görülecek. 8 Mayıs Perşembe günü hava sıcaklığı 25°C'ye kadar yükselecek. Bu gün çoğunlukla güneşli bir hava bekleniyor.

Mayıs ayı boyunca Denizli'de ortalama sıcaklık 20°C olacak. En düşük sıcaklık 13.9°C, en yüksek sıcaklık ise 25.5°C olarak kaydedilmektedir. Yağış miktarı yaklaşık 38 mm'dir.

Hava koşulları genellikle ılıman ve güneşli olacak. Bu nedenle açık hava etkinlikleri için uygun bir dönemdesiniz. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha düşük olabileceğinden, hafif bir ceket bulundurmanız faydalı olacaktır. Gündüz saatlerinde güneş ışınlarından korunmak için şapka ve güneş kremi kullanmanız önerilir. Ani sıcaklık değişikliklerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Kat kat giyinmek ve bol su içmek de gereklidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Denizli
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