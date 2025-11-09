HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Denizli 09 Kasım Pazar Hava Durumu! Denizli'de hava durumu nasıl olacak?

Denizli'de 9 Kasım 2025 Pazar günü hava durumu bulutlu ve hafif yağmurlu geçecek. En yüksek sıcaklık 20°C, en düşük sıcaklık ise 8°C olacak. 10 Kasım'da güneşin bulutların arasından çıkması bekleniyor. Nem oranı %92 civarında, rüzgar hızı ise 2 km/saat olacak. 11 Kasım'da bölgesel düzensiz yağmur öngörülüyor. Bu dönemde kat kat giyinmek ve şemsiye bulundurmak önem taşıyor.

Denizli 09 Kasım Pazar Hava Durumu! Denizli'de hava durumu nasıl olacak?

Denizli'de 9 Kasım 2025 Pazar günü hava durumu, hafif çiseleyen yağmurlarla bulutlu ve güneşli olacak. Gün boyunca en yüksek sıcaklık 20°C, en düşük sıcaklık ise 8°C seviyelerinde tahmin ediliyor. Nem oranı %92 civarında, rüzgar hızı ise 2 km/saat olarak öngörülüyor. Gün doğumu 07:06'da, gün batımı 18:34'te gerçekleşecek.

10 Kasım 2025 Pazartesi günü, bulutların arasından ara ara güneş çıkması bekleniyor. En yüksek sıcaklık 19°C, en düşük sıcaklık 9°C civarında olacak. 11 Kasım 2025 Salı günü, bölgesel düzensiz yağmur yağışları öngörülmektedir. En yüksek sıcaklık 13°C, en düşük sıcaklık ise 9°C düzeyinde tahmin ediliyor.

Bu dönemde hava koşulları ılıman ve bulutlu görünüyor. Dışarı çıkarken kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Gerekirse bir şemsiye veya yağmurluk bulundurmak iyi olur. Sabah ve akşam saatlerinde hava sıcaklıkları düşük olabilir. Bu saatlerde kalın giysiler tercih edilebilir. Rüzgar hızı düşük olacaktır. Rüzgarın etkisi sınırlı kalacak. Nem oranı yüksek, sabah saatlerinde hafif bir serinlik hissi oluşabilir. Günün erken saatlerinde sıcak tutacak giysiler giyilmesi öneriliyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Baba, tartıştığı oğlunu silahla vurarak katlettiBaba, tartıştığı oğlunu silahla vurarak katletti
Yeni Bolivya Devlet Başkanı Paz yemin ederek göreve başladıYeni Bolivya Devlet Başkanı Paz yemin ederek göreve başladı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Denizli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kocaeli'de yangın faciası: SGK İl Müdürü ve 6 kişi açığa alındı

Kocaeli'de yangın faciası: SGK İl Müdürü ve 6 kişi açığa alındı

Sır olay! "Köyüme gidiyorum" dedi, cansız bedeni bulundu

Sır olay! "Köyüme gidiyorum" dedi, cansız bedeni bulundu

Antalyaspor-Beşiktaş Maçı Özeti

Antalyaspor-Beşiktaş Maçı Özeti

Oyunculuğu bırakıp maneviyata yönelmişti! Yıllar sonra ortaya çıktı

Oyunculuğu bırakıp maneviyata yönelmişti! Yıllar sonra ortaya çıktı

Erdoğan'ın mesaj gönderdiği toplantıda asgari ücret çıkışı

Erdoğan'ın mesaj gönderdiği toplantıda asgari ücret çıkışı

Milyonların maaş tablosu burada!

Milyonların maaş tablosu burada!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.