Denizli 10 Mayıs Cumartesi hava durumu! Denizli'de hava durumu nasıl olacak?

Denizli'de 10 Mayıs 2025 Cumartesi günü hava durumu sabah saatlerinde kısmen güneşli, 17°C olarak bekleniyor. Öğle saatlerinde hava sıcaklığı 26°C'ye yükselecek. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 14°C'ye düşecek. Rüzgar kuzeybatı yönünden esecek.

11 Mayıs Pazar günü hava sıcaklığının 24°C olması tahmin ediliyor. 12 Mayıs Pazartesi günü ise hava sıcaklığı 23°C civarında olacak. Bu dönemde hava genellikle kısmen güneşli kalacak. 13 Mayıs Salı günü yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların görülme ihtimali var.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak gerekir. Özellikle 13 Mayıs'ta olası yağışlara karşı tedbirli olmak faydalı olacaktır.