Denizli 11 Kasım Salı hava durumu! Denizli'de hava durumu nasıl olacak?

Denizli'de 11 Kasım 2025 Salı günü hava durumu genellikle bulutlu ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 17°C civarında, gece ise 6°C bekleniyor. Nem oranı %79 olacak. Rüzgar hızı saatte 1.8 km civarında tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:40, gün batımı saati ise 17:55 olarak belirlendi.

12 Kasım Çarşamba günü hava daha açık ve güneşli hale gelecek. Gündüz sıcaklıkları 14°C, gece sıcaklıkları ise 6°C civarında seyredecek. 13 Kasım Perşembe günü kısa süreli sağanak yağışlar görülebilir. Bu gün gündüz sıcaklığı 15°C, gece sıcaklığı ise 3°C olacak. 14 Kasım Cuma günü kısmen güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 14°C, gece sıcaklığı 3°C civarında olacak.

Bu dönemde hava sıcaklıkları düşecek. Yağışların artması da bekleniyor. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşük olabilir. Uygun giyinmek önemlidir. Yağış etkili olan günlerde hazırlıklı olmak gerekir. Kısa süreli kuvvetli sağanaklara karşı dikkatli olunmalıdır. Su birikintilerinden uzak durmak faydalı olacaktır.