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Denizli 12 Mayıs Pazartesi hava durumu! Denizli'de hava durumu nasıl olacak?

Denizli 12 Mayıs Pazartesi hava durumu merak ediliyor. Denizli'de hava durumu sabah saatlerinde güneşli olacak.

Denizli 12 Mayıs Pazartesi hava durumu! Denizli'de hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Denizli'de 12 Mayıs 2025 Pazartesi günü hava durumu sabah saatlerinde güneşli. Sıcaklık 11°C. Öğle saatlerinde bulutlu ve güneşli bir hava bekleniyor. Öğle saatlerinde sıcaklık 23°C'ye ulaşacak. Öğleden sonra ve akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Öğleden sonra sıcaklık 21°C, akşam saatlerinde ise 19°C olacak. Gece saatlerinde sıcaklık 17°C'ye düşecek. Nem oranı gün boyunca %36 ile %57 arasında değişecek. Rüzgar kuzey yönünden esecek.

13 Mayıs Salı günü, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklık 11°C ile 26°C arasında değişecek. 14 Mayıs Çarşamba günü, bazı kesimlerde gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir. Sıcaklık 12°C ile 25°C arasında olacak. 15 Mayıs Perşembe günü hafif yağmur bekleniyor. Sıcaklık 10°C ile 24°C arasında değişecek.

Bu dönemde hava koşullarının değişkenlik göstereceği göz önünde bulundurulmalı. Özellikle öğleden sonra ve akşam saatlerinde yağışlara karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Sıcaklıkların 11°C ile 26°C arasında değişmesi, gündüz ve gece arasındaki sıcaklık farklarını belirgin kılabilir. Kat kat giyinmek ve hava koşullarına uygun kıyafetler seçmek, rahatlık sağlayacaktır. Yağışlı günlerde dışarı çıkarken su geçirmez ayakkabılar ve şemsiye bulundurmak ıslanmaktan korunmanıza yardımcı olur. Rüzgarın kuzey yönünden esmesi, hava sıcaklığını düşürebilir. Bu nedenle rüzgarlı günlerde rüzgar geçirmeyen giysiler tercih etmek faydalı olacaktır.

Hava koşullarının hızla değişebileceğini unutmamak gerekir. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek, planlarınızı buna göre düzenlemenizi sağlar. Olumsuz hava koşullarından etkilenmemeniz için bu önerilere dikkat etmek önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Denizli
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