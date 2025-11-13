HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Denizli 13 Kasım Perşembe Hava Durumu! Denizli'de hava durumu nasıl olacak?

Denizli'de 13 Kasım 2025 Perşembe günü hafif yağmurlu ve ılıman bir hava bekleniyor. Gün sıcaklığı 16°C civarında olurken, gece sıcaklığı 11°C olacak. 14 Kasım’da sağanak yağmurlar görülecek. Takip eden günlerde sıcaklıklar düşecek, 15 Kasım'da puslu bir hava hakim olacak. Hava koşullarına uygun giyinmek, yağmurlu günlerde su geçirmez giysi seçmek ve soğuktan korunmak önem taşımaktadır.

Denizli 13 Kasım Perşembe Hava Durumu! Denizli'de hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Denizli'de 13 Kasım 2025 Perşembe günü hava durumu hafif yağmurlu ve ılıman olacak. Gün içerisinde sıcaklık 16°C civarında seyredecek. Gece sıcaklığı ise 11°C olarak bekleniyor. Nem oranı %63 seviyesinde. Rüzgar kuzeydoğudan saatte 3.03 km hızla esecek. Bu koşullar altında hafif yağmurlu bir gün geçirileceği öngörülüyor.

Gelecek günlerde hava koşullarında bazı değişiklikler görülecek. 14 Kasım 2025 Cuma günü hafif sağanak yağmurlar etkili olacak. Gündüz sıcaklıkları 14°C civarında olacak. Gece sıcaklıkları ise 4°C civarında seyredecek. 15 Kasım 2025 Cumartesi günü puslu ve güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 13°C, gece sıcaklığı -4°C olacak. 16 Kasım 2025 Pazar günü daha sıcak bir hava yaşanacak. Gündüz sıcaklığı 17°C, gece sıcaklığı 2°C civarında olacak.

Bu dönemde hava koşullarına uygun hazırlık yapmak önemlidir. Özellikle yağmurlu günlerde su geçirmez giysiler tercih edilmelidir. Uygun ayakkabılar da seçilmelidir. Sıcaklıkların düştüğü günlerde kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Soğuktan korunmak için uygun kıyafetler giyilmelidir. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunması gerekmektedir. Rüzgarın etkisini azaltacak önlemler alınmalıdır. Nem oranı yüksek günlerde alerjik reaksiyonlara karşı tedbirli olmakta fayda vardır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Zabıta bile şaşkına döndü! Mide bulandıran manzaraZabıta bile şaşkına döndü! Mide bulandıran manzara
Çatalca’da depoya kaçak etil alkol baskını: 9 gözaltıÇatalca’da depoya kaçak etil alkol baskını: 9 gözaltı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Denizli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ciğerimiz yanmıştı... Düşen C-130 tipi askeri kargo uçağının kara kutusuyla ilgili yeni gelişme!

Ciğerimiz yanmıştı... Düşen C-130 tipi askeri kargo uçağının kara kutusuyla ilgili yeni gelişme!

'Kız isteme’ kavgası kanlı bitti: Eve silahlı saldırı düzenlediler

'Kız isteme’ kavgası kanlı bitti: Eve silahlı saldırı düzenlediler

Rafa Silva için bomba gelişme! Futbolu bırakıyor...

Rafa Silva için bomba gelişme! Futbolu bırakıyor...

Usta sanatçı Muazzez Abacı hayatını kaybetti

Usta sanatçı Muazzez Abacı hayatını kaybetti

Altın bozdurmak için kuyumcuya gitti! 150 bin TL fazladan geldi

Altın bozdurmak için kuyumcuya gitti! 150 bin TL fazladan geldi

Ford CEO'sundan dikkat çeken açıklama: 'Tesla ve Çinli araçları parçaladığımızda şok olduk'

Ford CEO'sundan dikkat çeken açıklama: 'Tesla ve Çinli araçları parçaladığımızda şok olduk'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.