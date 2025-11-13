Denizli 13 Kasım Perşembe Hava Durumu! Denizli'de hava durumu nasıl olacak?

Denizli'de 13 Kasım 2025 Perşembe günü hava durumu hafif yağmurlu ve ılıman olacak. Gün içerisinde sıcaklık 16°C civarında seyredecek. Gece sıcaklığı ise 11°C olarak bekleniyor. Nem oranı %63 seviyesinde. Rüzgar kuzeydoğudan saatte 3.03 km hızla esecek. Bu koşullar altında hafif yağmurlu bir gün geçirileceği öngörülüyor.

Gelecek günlerde hava koşullarında bazı değişiklikler görülecek. 14 Kasım 2025 Cuma günü hafif sağanak yağmurlar etkili olacak. Gündüz sıcaklıkları 14°C civarında olacak. Gece sıcaklıkları ise 4°C civarında seyredecek. 15 Kasım 2025 Cumartesi günü puslu ve güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 13°C, gece sıcaklığı -4°C olacak. 16 Kasım 2025 Pazar günü daha sıcak bir hava yaşanacak. Gündüz sıcaklığı 17°C, gece sıcaklığı 2°C civarında olacak.

Bu dönemde hava koşullarına uygun hazırlık yapmak önemlidir. Özellikle yağmurlu günlerde su geçirmez giysiler tercih edilmelidir. Uygun ayakkabılar da seçilmelidir. Sıcaklıkların düştüğü günlerde kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Soğuktan korunmak için uygun kıyafetler giyilmelidir. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunması gerekmektedir. Rüzgarın etkisini azaltacak önlemler alınmalıdır. Nem oranı yüksek günlerde alerjik reaksiyonlara karşı tedbirli olmakta fayda vardır.