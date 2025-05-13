Denizli 13 Mayıs Salı hava durumu! Denizli'de hava durumu nasıl olacak?

Denizli'de 13 Mayıs 2025 Salı günü hava durumu şöyle olacak. Sabah saatlerinde hafif yağmur bekleniyor. Öğle saatlerinde gök gürültülü sağanak yağış olması öngörülüyor. Sıcaklıklar 11°C ile 25°C arasında değişecek. Nem oranı ise %28 ile %68 arasında seyredecek. Rüzgar kuzey yönünden esecek.

14 Mayıs Çarşamba günü bölgedeki bazı kesimlerde gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. 15 Mayıs Perşembe günü hava güneşli olacak. Sıcaklıklar 12°C ile 26°C arasında değişecek. 16 Mayıs Cuma günü az bulutlu bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 14°C ile 29°C arasında seyredecek.

Bu dönemde hava koşullarının değişkenlik gösterebileceğini düşünmek önemli. Özellikle yağışlı günlerde dışarı çıkarken şemsiye veya yağmurluk bulundurmak faydalı olacaktır. Gün içinde sıcaklıkların artabileceğini göz önünde bulundurarak hafif ve rahat kıyafetler tercih edilebilir. Güneş ışınlarından korunmak için şapka veya güneş gözlüğü kullanılması önerilir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak amacıyla bir kat daha giysi bulundurmak akıllıca olacaktır.