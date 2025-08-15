HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Denizli 15 Ağustos Cuma Hava Durumu! Denizli'de hava durumu nasıl olacak?

Denizli'de 15 Ağustos 2025 Cuma günü hava durumu, yüksek sıcaklık ve güneşli bir gün olarak öngörülmektedir.

Denizli 15 Ağustos Cuma Hava Durumu! Denizli'de hava durumu nasıl olacak?
Melih Kadir Yılmaz

Denizli'de 15 Ağustos 2025 Cuma günü hava durumu, yüksek sıcaklık ve güneşli bir gün olarak öngörülmektedir. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 36°C civarında olması bekleniyor. Gece sıcaklıkları ise 22°C seviyelerinde seyredecektir. Rüzgar hafif, kuzeydoğu yönünden esecek. Nem oranının düşük seviyelerde kalması tahmin edilmektedir.

Hafta sonu ve takip eden günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. Cumartesi günü hava sıcaklığının 39°C'ye kadar yükselebileceği öngörülüyor. Pazar günü sıcaklık 36°C civarında seyredecek. Pazartesi günü sıcaklıkların 34°C seviyelerine düşmesi beklenmektedir.

Bu sıcak hava koşulları, açık hava etkinlikleri ve tarım faaliyetleri için uygun bir dönem sunuyor. Aşırı sıcakların sağlık üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceği unutulmamalıdır. Sıcak havalarda bol su tüketimi önerilir. Ayrıca hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınılmalı. Güneş koruyucu ürünlerin kullanılması da önemlidir. Tarım sektöründe çalışanlar, erken saatlerde veya akşam serinliğinde çalışmalıdır. Hayvanların serin ve gölgeli alanlarda barındırılması gibi tedbirler de alınmalıdır.

Denizli'de önümüzdeki günlerde sıcak ve güneşli hava koşulları devam edecektir. Bu dönemde, bireylerin ve tarım sektörünün sağlık ve verimliliğini korumak için gerekli önlemleri alması önemlidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Orgeneral Levent Ergün’den Vali Çelik’e ziyaretOrgeneral Levent Ergün’den Vali Çelik’e ziyaret
Polisten kaçan halk otobüsü şoförü alkollü çıktıPolisten kaçan halk otobüsü şoförü alkollü çıktı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Denizli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Aynı marka yine domuz eti! İkinci kez yakalandı

Aynı marka yine domuz eti! İkinci kez yakalandı

Çerçioğlu'nun AK Parti'ye geçmesinin ardından 'Allah'a havale ediyorum' diyerek görevinden istifa etti

Çerçioğlu'nun AK Parti'ye geçmesinin ardından 'Allah'a havale ediyorum' diyerek görevinden istifa etti

Aktürkoğlu'nda gece yarısı rota değişti! Süper Lig devi devrede...

Aktürkoğlu'nda gece yarısı rota değişti! Süper Lig devi devrede...

Gişelerde feci kaza: Üst düzey yönetici hayatını kaybetti

Gişelerde feci kaza: Üst düzey yönetici hayatını kaybetti

Naci Görür, 'İstediğiniz kadar dua edin' diyerek uyardı! İstanbul'un en riskli yerini açıkladı

Naci Görür, 'İstediğiniz kadar dua edin' diyerek uyardı! İstanbul'un en riskli yerini açıkladı

Meteoroloji'den İstanbul dahil 13 il için 'sarı' alarm!

Meteoroloji'den İstanbul dahil 13 il için 'sarı' alarm!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.