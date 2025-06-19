Denizli 19 Haziran 2025 Perşembe hava durumu! Denizli'de hava durumu nasıl olacak?

Denizli'de, 19 Haziran 2025 Perşembe günü hava durumu sıcaklıkların 31°C civarında olacağı yönünde. Gece sıcaklıkları ise 18°C'ye düşecek. Gün boyunca bol güneş ışığı bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor. 20 Haziran Cuma günü gündüz sıcaklıkları 32°C, gece sıcaklıkları 18°C civarında olacak. 21 Haziran Cumartesi günü gündüz sıcaklıkları yine 32°C, gece sıcaklıkları 19°C tahmin ediliyor. 22 Haziran Pazar günü de gündüz sıcaklıkları 32°C, gece sıcaklıkları 18°C civarında olacak.

Bu sıcak hava koşulları altında dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olmaları önemlidir. Öğle saatlerinde güneşe doğrudan maruz kalmaktan kaçınılmalıdır. Koruyucu giysiler giyilmeli, güneş kremi kullanılmalıdır. Bol su tüketimi de öneriliyor. Hafif, açık renkli giysiler tercih edilerek vücut ısısı dengede tutulmalıdır. Sıcak havalarda aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınılmalı. Gerekirse serin ortamlarda dinlenmek sağlık açısından faydalıdır.