Denizli 19 Kasım Çarşamba Hava Durumu! Denizli'de hava durumu nasıl olacak?

Denizli'de 19 Kasım 2025 Çarşamba günü hava durumu şöyle olacak. Gündüz sıcaklığı 19°C. Gece sıcaklığı ise 7°C civarında bekleniyor. Hava parçalı bulutlu ve yağışsız geçecek. Rüzgar hızı 9 km/s olarak tahmin ediliyor. Nem oranı da %54 civarında olacak.

20 Kasım Perşembe günü hava sıcaklığı 18°C olacak. 21 Kasım Cuma günü sıcaklık 19°C olarak tahmin edilmekte. 22 Kasım Cumartesi günü ise 20°C olması bekleniyor. Bu günlerde hava genelde parçalı bulutlu olacak. Yağış beklenmiyor.

Sonbahar aylarında, hava koşulları hızla değişebilir. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşebilir. Bu nedenle, kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Yanınızda bir mont bulundurmak önemlidir. Rüzgarlı günlerde dikkatli olunmalı. Açık alanlarda rüzgar yönüne göre hareket edilmelidir. Hava koşullarına uygun giyinmek sağlığınızı korur. Hazırlıklı olmak life yardımcı olacaktır.