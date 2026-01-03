HABER

ABD saldırı mı başlattı? Venezuela'nın başkentinde patlama! Dumanlar yükseliyor

Doğukan Akbayır

Venezuela ile ABD arasında artan tansiyon, geçtiğimiz haftalarda ABD Başkanı Donald Trump'ın 'vururuz' mesajı sonrası tavan yapmıştı. Geçtiğimiz günlerde ise Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun 'müzakereye hazırız' açıklaması gelmişti. Bugün bölgeden çarpıcı bir haber geldi. Venezuela'nın başkenti Karakas'ta patlama sesleri duyuldu, duman ve alevlerin yükseldiği görüldü. Saldırı sonrası büyük bir elektrik kesintisi yaşandığı ifade edildi.

ABD ile Venezuela arasındaki sürtüşme devam ederken çarpıcı bir gelişme yaşandı. Venezuela'nın başkenti Karakas'ta patlama sesleri duyuldu, duman ve alevlerin yükseldiği görüldü.

BÖLGEDE ABD HELİKOPTERLERİ GÖRÜLDÜ

Bölgede ABD helikopterlerinin görüldüğü de gelen iddialar arasında. Ayrıca bölgede büyük bir elektrik kesintisi yaşandığı da belirtiliyor.

'MÜZAKEREYE HAZIRIZ' MESAJI ÜZERİNE SALDIRI

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, devlet televizyonunda gazeteci Ignacio Ramonet'e röportaj vermişti. Maduro, uyuşturucu kaçakçılığı, petrol ve göç konularında ABD ile diyalog ihtimalinin sorulması üzerine, "İstedikleri yerde ve istedikleri zaman diyaloğa hazırız" cevabını vermişti.

Maduro, iki ülkenin de "elindeki verilerle ciddi bir şekilde görüşmeye başlamasının zamanının geldiğini" vurgulamıştı. Maduro, "ABD hükümeti, sözcülerinin çoğuna da söylediğimiz gibi, uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele konusunda ciddi bir anlaşmayı görüşmek istiyorlarsa biz hazırız" demişti.

TRUMP VURACAKLARINI AÇIKLAMIŞTI

ABD Başkanı Donald Trump, Başkan Nicolas Maduro'yu görevden ayrılmaya zorlamak amacıyla, genişletilmiş yaptırımlar, bölgedeki ABD askeri varlığının artırılması ve Pasifik Okyanusu ve Karayip Denizi'nde uyuşturucu kaçakçılığıyla bağlantılı olduğu iddia edilen gemilere yönelik yirmiyi aşkın saldırı da dahil olmak üzere, Venezuela'da kara operasyonları düzenleyeceğine dair defalarca kez söz vermişti.

