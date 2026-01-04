HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Maduro'dan ilk sözler! ABD'nin yayınladığı videoda dikkat çeken ifadeler

İçerik devam ediyor
Ufuk Dağ

ABD'nin Venezuela'ya düzenlediği tarihi saldırısı sonrası yeni görüntü ortaya çıktı. Devrik lider Maduro'nun görüntülerde çevresine dönerek, "Yeni yılınız kutlu olsun" dediği anlar yer aldı. Öte yandan videonun üzerine İngilizce olarak "Suspect walked" (Şüpheli yürüdü) ifadesi eklendi. İşte o anlar...

Beyaz Saray’ın resmi hızlı yanıt hesabı Rapid Response 47, devrik Venezuelalı lider Nicolas Maduro’nun polis eşliğinde yürüdüğü anlara ait olduğu belirtilen bir videoyu paylaştı. Videoda kullanılan ifadeler ve görseller dikkat çekti.

Maduro dan ilk sözler! ABD nin yayınladığı videoda dikkat çeken ifadeler 1

POLİS EŞLİĞİNDE GÖTÜRÜLDÜ

Beyaz Saray’a bağlı resmi sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlar, Washington’un Venezuela yönetimine yönelik sert tutumunu bir kez daha gündeme taşıdı. Devrik Venezuelalı lider Nicolas Maduro hakkında paylaşılan son video, kısa sürede kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. White House’ın resmi hızlı yanıt sosyal medya hesabı Rapid Response 47 üzerinden yayımlanan videoda, Maduro’nun polis eşliğinde bir koridorda yürüdüğü görülüyor.

Görüntülerde Maduro’nun siyah kapüşonlu bir sweatshirt giydiği, yürüdüğü koridorun ise üzerinde "DEA NYD" yazılı mavi bir halıyla kaplı olduğu dikkat çekiyor.

Maduro dan ilk sözler! ABD nin yayınladığı videoda dikkat çeken ifadeler 2

"ŞÜPHELİ YÜRÜDÜ" VİDEOSU

Paylaşılan videonun üzerine İngilizce olarak "Suspect walked" (Şüpheli yürüdü) ifadesi eklendi. Görüntülerin, Maduro’nun Manhattan’daki Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi ofisinde (DEA) işlem gördüğü anlara ait olduğu belirtildi. Bu kapsamda Maduro’nun parmak izinin alındığı bilgisine yer verildi.

MADURO'DAN İLK SÖZLER

Videonun kısa bir bölümünde Maduro’nun çevresindekilere dönerek "Yeni yılınız kutlu olsun" dediği anlar da yer aldı. Beyaz Saray kaynaklı bu paylaşım, ABD yönetiminin Venezuela krizine yaklaşımı ve Maduro’ya yönelik mesajları açısından sembolik bir adım olarak değerlendirilirken, görüntüler sosyal medyada yoğun tartışmalara yol açtı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Tırla otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandıTırla otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı
Kilis'te 76 yaşındaki adam evinde ölü bulunduKilis'te 76 yaşındaki adam evinde ölü bulundu

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Nicolas Maduro abd video
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Venezuela lideri Maduro'yu taşıyan uçak New York'a indi!

Venezuela lideri Maduro'yu taşıyan uçak New York'a indi!

Maduro'nun tutulacağı yer görüntülendi

Maduro'nun tutulacağı yer görüntülendi

Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı! İmzayı attırıyor

Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı! İmzayı attırıyor

Milli futbolcu ile aşk mı yaşıyor? Fotoğraftaki detay ele verdi

Milli futbolcu ile aşk mı yaşıyor? Fotoğraftaki detay ele verdi

A101'e elektrikli araç şarj istasyonu geliyor!

A101'e elektrikli araç şarj istasyonu geliyor!

CİMER'e binlerce başvuru geldi! 'İptal edilsin'

CİMER'e binlerce başvuru geldi! 'İptal edilsin'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.