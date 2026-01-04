Maduro'dan ilk sözler! ABD'nin yayınladığı videoda dikkat çeken ifadeler

Beyaz Saray’ın resmi hızlı yanıt hesabı Rapid Response 47, devrik Venezuelalı lider Nicolas Maduro’nun polis eşliğinde yürüdüğü anlara ait olduğu belirtilen bir videoyu paylaştı. Videoda kullanılan ifadeler ve görseller dikkat çekti.

POLİS EŞLİĞİNDE GÖTÜRÜLDÜ

Beyaz Saray’a bağlı resmi sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlar, Washington’un Venezuela yönetimine yönelik sert tutumunu bir kez daha gündeme taşıdı. Devrik Venezuelalı lider Nicolas Maduro hakkında paylaşılan son video, kısa sürede kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. White House’ın resmi hızlı yanıt sosyal medya hesabı Rapid Response 47 üzerinden yayımlanan videoda, Maduro’nun polis eşliğinde bir koridorda yürüdüğü görülüyor.

Görüntülerde Maduro’nun siyah kapüşonlu bir sweatshirt giydiği, yürüdüğü koridorun ise üzerinde "DEA NYD" yazılı mavi bir halıyla kaplı olduğu dikkat çekiyor.

"ŞÜPHELİ YÜRÜDÜ" VİDEOSU

Paylaşılan videonun üzerine İngilizce olarak "Suspect walked" (Şüpheli yürüdü) ifadesi eklendi. Görüntülerin, Maduro’nun Manhattan’daki Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi ofisinde (DEA) işlem gördüğü anlara ait olduğu belirtildi. Bu kapsamda Maduro’nun parmak izinin alındığı bilgisine yer verildi.

MADURO'DAN İLK SÖZLER

Videonun kısa bir bölümünde Maduro’nun çevresindekilere dönerek "Yeni yılınız kutlu olsun" dediği anlar da yer aldı. Beyaz Saray kaynaklı bu paylaşım, ABD yönetiminin Venezuela krizine yaklaşımı ve Maduro’ya yönelik mesajları açısından sembolik bir adım olarak değerlendirilirken, görüntüler sosyal medyada yoğun tartışmalara yol açtı.