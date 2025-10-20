Denizli 20 Ekim Pazartesi Hava Durumu! Denizli'de hava durumu nasıl olacak?

Denizli'de 20 Ekim 2025 Pazartesi günü hava durumu iyi olacak. Sabah saatlerinde sıcaklık 16,1°C, öğle saatlerinde ise 24,1°C civarında bekleniyor. Gün boyunca hava açık ve güneşli olacak. Nem oranı %57, rüzgar hızı 6,8 km/saat olarak tahmin ediliyor.

21 Ekim Salı günü hafif sağanak yağmurlar bekleniyor. Sıcaklık 15°C civarında olacak. Nem oranının %80'e yükselebileceği düşünülüyor. Rüzgar hızı 5,8 km/saat tahmin ediliyor.

22 Ekim Çarşamba günü sıcaklıkların 24°C'ye kadar çıkması bekleniyor. Sağanak yağışların etkili olması öngörülüyor. Nem oranı %96'ya ulaşacak. Rüzgar hızı ise 8 km/saat civarında olacak.

23 Ekim Perşembe günü sıcaklık 23°C civarında olacak. Bulutlu ve güneşli bir hava durumu olması bekleniyor. Bu dönemde ani hava değişimlerine hazırlıklı olmak önemlidir. Sağanak yağışların beklendiği günlerde dikkatli olunmalıdır. Su birikintilerinden uzak durulmalı, uygun kıyafetler giyilmelidir. Rüzgar hızının arttığı günlerde açık alanlarda dikkatli olunmalıdır. Mümkünse kapalı alanlara geçmek faydalı olacaktır. Hava koşullarına göre plan yaparken güncel hava durumu raporları takip edilmelidir. Gerekli durumlarda esneklik sağlamak önemlidir.