Denizli 20 Kasım Perşembe hava durumu! Denizli'de hava durumu nasıl olacak?

Denizli'de 20 Kasım 2025 Perşembe günü hava durumu sabah saatlerinde 16°C olacak. Gece ise 5°C civarında sıcaklık beklenmektedir. Gün genellikle sıcak ve bulutlu geçecektir. Gündüz sıcaklığı ortalama 15°C olacaktır. Gece sıcaklığı yine 5°C civarında seyredecektir.

21 Kasım Cuma günü sabah 14°C, gece 4°C bekleniyor. 22 Kasım Cumartesi günü de sabah 14°C, gece 4°C olacağı öngörülüyor. 23 Kasım Pazar sabah sıcaklığı yine 14°C, gece ise 3°C olacak. Bu tarihlerde hava genelde sıcak ve bulutlu olacaktır. Gündüz sıcaklıkları sıfırın üstünde, ortalama 15°C civarında seyreder.

Bu dönemde hava sıcaklıkları 15°C ile 20°C arasında değişecektir. Geceleri ise 3°C ile 5°C arasında serin bir hava hakim olacaktır. Bu koşullarda gündüzleri hafif kıyafetler giyilebilir. Akşam ve gece saatlerinde serinlik nedeniyle ceket veya hırka bulundurmak faydalıdır. Nem oranı %60 ile %70 arasında değişecektir. Cildin kurumasını önlemek için nemlendirici kullanılması önerilir. Rüzgar hızı 5 km/s ile 12 km/s arasında beklenmektedir. Rüzgarlı günlerde şapka veya başörtüsü kullanmak iyi bir fikir olacaktır.