Denizli 20 Kasım Perşembe hava durumu! Denizli'de hava durumu nasıl olacak?

Denizli'de 20-23 Kasım 2025 tarihleri arasında hava durumu genellikle sıcak ve bulutlu olacak. Sabah saatlerinde sıcaklık 14-16°C arasında değişirken, gece 3-5°C civarında seyreder. Bu dönem boyunca gündüzleri hafif kıyafetler tercih edilebilir. Akşam saatlerinde ise serinlik nedeniyle ceket veya hırka edinmek faydalı. Nem oranı yüzde 60 ile 70 arasında olup, cilt kurumasını önlemek için nemlendirici kullanılması öneriliyor. İşte detaylar...

Denizli'de 20 Kasım 2025 Perşembe günü hava durumu sabah saatlerinde 16°C olacak. Gece ise 5°C civarında sıcaklık beklenmektedir. Gün genellikle sıcak ve bulutlu geçecektir. Gündüz sıcaklığı ortalama 15°C olacaktır. Gece sıcaklığı yine 5°C civarında seyredecektir.

21 Kasım Cuma günü sabah 14°C, gece 4°C bekleniyor. 22 Kasım Cumartesi günü de sabah 14°C, gece 4°C olacağı öngörülüyor. 23 Kasım Pazar sabah sıcaklığı yine 14°C, gece ise 3°C olacak. Bu tarihlerde hava genelde sıcak ve bulutlu olacaktır. Gündüz sıcaklıkları sıfırın üstünde, ortalama 15°C civarında seyreder.

Bu dönemde hava sıcaklıkları 15°C ile 20°C arasında değişecektir. Geceleri ise 3°C ile 5°C arasında serin bir hava hakim olacaktır. Bu koşullarda gündüzleri hafif kıyafetler giyilebilir. Akşam ve gece saatlerinde serinlik nedeniyle ceket veya hırka bulundurmak faydalıdır. Nem oranı %60 ile %70 arasında değişecektir. Cildin kurumasını önlemek için nemlendirici kullanılması önerilir. Rüzgar hızı 5 km/s ile 12 km/s arasında beklenmektedir. Rüzgarlı günlerde şapka veya başörtüsü kullanmak iyi bir fikir olacaktır.

