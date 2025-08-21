HABER

Denizli 21 Ağustos Perşembe hava durumu! Denizli'de hava durumu nasıl olacak?

Denizli'de 21 Ağustos Perşembe hava durumu! Gün içinde en yüksek sıcaklık 36°C olacak. İşte detaylar...

Sedef Karatay

Denizli'de 21 Ağustos 2025 Perşembe günü hava durumu güneşli ve sıcak olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklığın 36°C civarında olması bekleniyor. Gece ise sıcaklığın 19°C seviyelerine düşmesi öngörülüyor.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 22 Ağustos Cuma günü en yüksek sıcaklık 38°C, 23 Ağustos Cumartesi günü ise 40°C olacak. 24 Ağustos Pazar günü sıcaklıkların 35°C civarına düşmesi bekleniyor.

Bu yüksek sıcaklıklar, Denizli'nin yaz aylarında tipik olarak görülen hava koşullarını yansıtıyor. Bölge, Akdeniz iklimi ile karasal iklim arasında geçiş özellikleri gösteriyor. Yaz aylarında sıcak ve kurak, kış aylarında ise ılık ve yağışlı hava koşulları hakimdir.

Bu dönemde, özellikle öğle saatlerinde aşırı sıcaklardan korunmak önemlidir. Günün en sıcak saatlerinde kapalı alanlarda kalmak, güneş çarpması riskini azaltacaktır. Ayrıca, bol su tüketimi ve hafif, açık renkli giysiler tercih edilmesi faydalı olacak. Açık hava etkinlikleri planlayanların, güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınmaları önerilir. Sıcak hava koşullarına karşı dikkatli olunması sağlık açısından önemlidir.

