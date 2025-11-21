Denizli 21 Kasım Cuma Hava Durumu! Denizli'de hava durumu nasıl olacak?

21 Kasım 2025 Cuma günü Denizli'de hava durumu genellikle sıcak ve bulutlu olacak. Gündüz ortalama sıcaklık 15°C civarında olacak. Gece sıcaklıkları ise 5°C'ye kadar düşebilir. Rüzgar hızı 8 km/saat civarında seyredecek. Nem oranı %65 civarında kalacak.

Cumartesi, 22 Kasım 2025'te hava biraz daha ısınacak ve 21°C'ye ulaşacak. Gündüz saatlerinde yüksek bulutlar arasından güneş görünmesi bekleniyor. Gece sıcaklıkları 8°C civarında olacak.

Pazar, 23 Kasım 2025'te hava daha da ısınacak ve 25°C'ye ulaşacak. Ancak bulutlar artacak, bu nedenle hava daha az güneşli hale gelecek. Gece sıcaklıkları 11°C civarında olacak.

Bu dönemde hava koşulları değişkenlik gösterebilir. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha düşük olabilir. Kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Yanınızda bir ceket bulundurmak akıllıca bir tercih. Gündüz saatlerinde güneş ışığından faydalanarak açık hava etkinlikleri yapabilirsiniz. Ancak bulutların artmasıyla birlikte ani hava değişimlerine hazırlıklı olmak önemlidir. Hava durumunu düzenli olarak kontrol etmek, planlarınızı buna göre yapmak da iyi bir fikirdir.