Denizli 21 Mayıs Çarşamba hava durumu! Denizli'de hava durumu nasıl olacak?

Denizli'de, 21 Mayıs 2025 Çarşamba günü hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 29°C civarında olacak. Gece ise sıcaklık 14°C civarına düşecek. Rüzgar hafif eserek güneybatıdan esecek. Nem oranı %51 seviyelerinde kalacak.

Önümüzdeki günlerde, 22 Mayıs Perşembe'den 24 Mayıs Cumartesi'ye kadar hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi bekleniyor. Bu dönemde gündüz sıcaklıkları 32°C civarına çıkacak. Geceleri ise sıcaklık 14°C civarında kalacak. Rüzgar yine hafif esmeye devam edecek. Nem oranı %53 ile %58 arasında değişecek.

Bu sıcak ve güneşli hava koşullarında, özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin güneş ışınlarından korunması önemlidir. Şapka, güneş gözlüğü ve koruyucu kremler kullanmak zararlı etkilerden korunmaya yardımcı olacaktır. Bol su tüketimi ve hafif, açık renkli giysiler tercih edilerek vücut ısısının dengede tutulması sağlanabilir. Sıcak havalarda, yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların aşırı sıcaklardan olumsuz etkilenebileceği unutulmamalıdır. Bu grupların serin ve gölgeli alanlarda vakit geçirmeleri faydalı olacaktır.