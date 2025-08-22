HABER

Denizli 22 Ağustos Cuma Hava Durumu! Denizli'de hava durumu nasıl olacak?

Denizli'de 22 Ağustos 2025 Cuma günü hava durumu aşırı sıcak ve güneşli olacak.

Hazar Gönüllü

Denizli'de 22 Ağustos 2025 Cuma günü hava durumu aşırı sıcak ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 38°C, gece ise 20°C civarında olması bekleniyor. Bu sıcaklıklar, bölgenin yaz aylarında tipik olarak görülen yüksek değerlere işaret etmektedir. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi tahmin ediliyor. 23 Ağustos Cumartesi günü 38°C, 24 Ağustos Pazar günü 34°C ve 25 Ağustos Pazartesi günü 35°C civarında sıcaklıklar bekleniyor.

Bu dönemde özellikle öğle saatlerinde aşırı sıcaklardan korunmak önemlidir. Sıcak havalarda, güneş ışınlarının dik açıyla geldiği saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınmak vücut ısısını dengelemeye yardımcı olur. Ayrıca bol su tüketimi önemlidir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih etmek, vücudun serin kalmasına destek sağlar. Dışarıda uzun süre kalınmaması, aşırı sıcakların etkisiyle karşılaşmayı azaltır.

