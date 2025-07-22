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Denizli 22 Temmuz 2025 Salı Hava Durumu! Denizli'de hava durumu nasıl olacak?

Denizli'de 22 Temmuz 2025 Salı günü, yüksek sıcaklık ve güneşli bir hava durumu olacak. İşte detaylar...

Denizli 22 Temmuz 2025 Salı Hava Durumu! Denizli'de hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Denizli'de 22 Temmuz 2025 Salı günü hava durumu, yüksek sıcaklık ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 40°C civarına ulaşacak. Gece sıcaklıkları ise 22°C seviyelerinde kalacak. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 23 Temmuz Çarşamba günü sıcaklıklar 42°C'ye, 24 Temmuz Perşembe günü ise 43°C'ye kadar çıkacak. Hafta ortasında bu sıcaklıklar, gündüz saatlerinde hissedilen sıcaklıkları artıracak.

Yüksek sıcaklıklar, vücutta ek stres yaratabilir. Sıcak çarpması riski artabilir. Güneş ışınlarının dik açıyla gelmesiyle ultraviyole (UV) ışınları yoğunlaşacak. Bu durum, cilt sağlığı açısından risk oluşturacak ve güneş yanığına neden olabilir. Ayrıca, yüksek sıcaklıklar su buharlaşmasını artırarak hava neminin düşmesine yol açacak. Düşük nem oranları, solunum yolu rahatsızlıkları olanlar için zorluk yaratabilir.

Açık hava etkinliklerini sabah erken saatlere veya akşam serinliğine bırakmak faydalı olacak. Gün ortasında dışarı çıkmanız gerektiğinde, koruyucu giysiler ve güneş kremi kullanmalısınız. Bol su tüketimi, vücudun su dengesini korumasına yardımcı olur. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatlerde, 10:00 ile 16:00 arasında gölgede kalmak veya kapalı alanlarda durmak daha güvenli olacaktır. Bu önlemler, olası olumsuz etkilerden korunmaya yardımcı olur.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Denizli
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