Denizli 23 Kasım Pazar Hava Durumu! Denizli'de hava durumu nasıl olacak?

Denizli'de 23 Kasım 2025 Pazar günü hava durumu genellikle kapalı ve bulutlu olacak. En yüksek sıcaklık 20.3°C. En düşük sıcaklık ise 9°C civarında seyredecek. Nem oranı %59. Rüzgar hızı 7.1 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:50. Gün batımı ise 17:47 olarak hesaplandı.

24 Kasım Pazartesi günü yer yer kısa süreli sağanak yağmurlar görülebilir. Gündüz sıcaklık 15°C. Gece sıcaklık ise 2°C civarında olacak. 25 Kasım Salı günü güneşli ve parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Bu günde gündüz sıcaklığı 15°C. Gece sıcaklığı 2°C olarak öngörülmektedir. 26 Kasım Çarşamba günü çoğunlukla güneşli bir hava öngörülüyor. Gündüz sıcaklığı 14°C. Gece sıcaklığı ise 6°C olacak.

27 Kasım Perşembe günü çok bulutlu bir hava hakim olacak. Gündüz sıcaklığı 16°C. Gece sıcaklığı 4°C olarak tahmin ediliyor. 28 Kasım Cuma günü bulutlu bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 16°C. Gece sıcaklığı ise 6°C olacak. 29 Kasım Cumartesi günü yer yer sağanak yağmurların görülmesi muhtemel. Gündüz sıcaklığı 13°C. Gece sıcaklığı 4°C olarak öngörülmektedir.

Bu dönemde hava koşullarındaki değişikliklere hazırlıklı olmak önemlidir. Yağmurlu günlerde su birikintilerinden kaçınmak ve ıslanmamak için uygun kıyafetler giymek faydalı olacaktır. Sıcaklıkların düşeceği günlerde vücut ısısını korumak önemlidir. Kat kat giyinmek ve rüzgardan korunmak gereklidir. Trafik koşullarının hava koşullarına bağlı olarak değişebileceğini unutmamak önemlidir. Seyahat planlarını bu duruma göre düzenlemek akıllıca olacaktır. Hava durumu raporlarını düzenli olarak takip etmek gerekmektedir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak olası olumsuz etkileri en aza indirecektir.