HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Denizli 23 Kasım Pazar Hava Durumu! Denizli'de hava durumu nasıl olacak?

Denizli'de bu hafta hava durumu genel olarak kapalı ve bulutlu geçecek. 23 Kasım'da en yüksek sıcaklık 20.3°C, en düşük ise 9°C olacak. 24 Kasım'da kısa süreli sağanak yağmurlar bekleniyor. 25 ve 26 Kasım'da güneşli günler öngörülüyor. Hava koşullarındaki ani değişikliklere karşı hazırlıklı olmak için uygun giyinmek, su birikintilerinden kaçınmak ve trafik durumuna dikkat etmek önemli. Hava durumu raporlarını takip etmek faydalı.

Denizli 23 Kasım Pazar Hava Durumu! Denizli'de hava durumu nasıl olacak?

Denizli'de 23 Kasım 2025 Pazar günü hava durumu genellikle kapalı ve bulutlu olacak. En yüksek sıcaklık 20.3°C. En düşük sıcaklık ise 9°C civarında seyredecek. Nem oranı %59. Rüzgar hızı 7.1 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:50. Gün batımı ise 17:47 olarak hesaplandı.

24 Kasım Pazartesi günü yer yer kısa süreli sağanak yağmurlar görülebilir. Gündüz sıcaklık 15°C. Gece sıcaklık ise 2°C civarında olacak. 25 Kasım Salı günü güneşli ve parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Bu günde gündüz sıcaklığı 15°C. Gece sıcaklığı 2°C olarak öngörülmektedir. 26 Kasım Çarşamba günü çoğunlukla güneşli bir hava öngörülüyor. Gündüz sıcaklığı 14°C. Gece sıcaklığı ise 6°C olacak.

27 Kasım Perşembe günü çok bulutlu bir hava hakim olacak. Gündüz sıcaklığı 16°C. Gece sıcaklığı 4°C olarak tahmin ediliyor. 28 Kasım Cuma günü bulutlu bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 16°C. Gece sıcaklığı ise 6°C olacak. 29 Kasım Cumartesi günü yer yer sağanak yağmurların görülmesi muhtemel. Gündüz sıcaklığı 13°C. Gece sıcaklığı 4°C olarak öngörülmektedir.

Bu dönemde hava koşullarındaki değişikliklere hazırlıklı olmak önemlidir. Yağmurlu günlerde su birikintilerinden kaçınmak ve ıslanmamak için uygun kıyafetler giymek faydalı olacaktır. Sıcaklıkların düşeceği günlerde vücut ısısını korumak önemlidir. Kat kat giyinmek ve rüzgardan korunmak gereklidir. Trafik koşullarının hava koşullarına bağlı olarak değişebileceğini unutmamak önemlidir. Seyahat planlarını bu duruma göre düzenlemek akıllıca olacaktır. Hava durumu raporlarını düzenli olarak takip etmek gerekmektedir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak olası olumsuz etkileri en aza indirecektir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sıcaklar yerini şiddetli yağışa bırakıyor: Kar uyarısı da geldiSıcaklar yerini şiddetli yağışa bırakıyor: Kar uyarısı da geldi
İmralı ziyaretinde Öcalan'a sorulacak ilk soru belli oldu! İmralı ziyaretinde Öcalan'a sorulacak ilk soru belli oldu!

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Denizli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Sakarya ve Adıyaman: Sayı her geçen dakika arttı! 241 kişi hastaneye kaldırıldı

Sakarya ve Adıyaman: Sayı her geçen dakika arttı! 241 kişi hastaneye kaldırıldı

H5N5 virüsü dünyada ilk kez can aldı!

H5N5 virüsü dünyada ilk kez can aldı!

Okan Buruk düşünceli! Derbi öncesi şok üstüne şok!

Okan Buruk düşünceli! Derbi öncesi şok üstüne şok!

Yönetmen Şahin Yiğit Evrim Akın'a ateş püskürdü! 'İlahi adalet'

Yönetmen Şahin Yiğit Evrim Akın'a ateş püskürdü! 'İlahi adalet'

O şehre hızlı tren geliyor! 2026 yılını işaret etti

O şehre hızlı tren geliyor! 2026 yılını işaret etti

2,5 milyon elektrik abonesini ilgilendiriyor

2,5 milyon elektrik abonesini ilgilendiriyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.