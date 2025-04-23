Denizli 23 Nisan Çarşamba Hava Durumu! Denizli'de hava durumu nasıl olacak?

24 Nisan Perşembe günü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Gündüz sıcaklık 18°C, gece 11°C civarında olacak. 25 Nisan Cuma günü, kısa süreli sağanakların görülmesi muhtemel. Gündüz sıcaklık 21°C, gece ise 11°C olacak. 26 Nisan Cumartesi günü hava çoğunlukla güneşli. Gündüz sıcaklık 21°C, gece 10°C civarında seyredecek.

Nisan ayı boyunca Denizli'de ortalama 12 güneşli gün, 8 uzun süreli yağışlı gün ve 3 yağışsız, bulutlu gün yaşanmaktadır. Bu dönemde nem oranı %52 civarındadır. Yıllık ortalama yağış miktarı %10 civarındadır. Rüzgarlar genellikle güney yönünden saatte 6 km hızla esmektedir.

Bu hava koşulları göz önüne alındığında, 24 Nisan Perşembe günü beklenen sağanak yağışlara karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Seyahat planlarınızı yaparken yağışlı günlerde dışarıda vakit geçirecekseniz uygun yağmurluk ve su geçirmez ayakkabılar giymeniz faydalı olacaktır. Ayrıca, yağışlı günlerde trafik koşullarının olumsuz etkilenebileceğini unutmamak gerekir. Araç kullanırken dikkatli olunmalı ve hız limitlerine uyulmalıdır. Evde kalmayı planlıyorsanız, pencere ve kapıların su geçirmez olduğundan emin olun ve su baskınlarına karşı önlemler alın.

Denizli'de önümüzdeki günlerde değişken hava koşulları beklenmektedir. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek ve planlarınızı esnek tutmak, olası olumsuzluklardan korunmanıza yardımcı olacaktır.