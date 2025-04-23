HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Denizli 23 Nisan Çarşamba Hava Durumu! Denizli'de hava durumu nasıl olacak?

Denizli'de 23 Nisan 2025 Çarşamba günü hava durumu, gündüz 25°C, gece 11°C civarında olacak. Hava, güneşli ve parçalı bulutlu olarak bekleniyor. Sıcaklıklar, Nisan ayının ortalama değerlerine yakın. Bu, bölge için tipik bir hava koşulunu yansıtıyor.

Denizli 23 Nisan Çarşamba Hava Durumu! Denizli'de hava durumu nasıl olacak?
Ufuk Dağ

24 Nisan Perşembe günü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Gündüz sıcaklık 18°C, gece 11°C civarında olacak. 25 Nisan Cuma günü, kısa süreli sağanakların görülmesi muhtemel. Gündüz sıcaklık 21°C, gece ise 11°C olacak. 26 Nisan Cumartesi günü hava çoğunlukla güneşli. Gündüz sıcaklık 21°C, gece 10°C civarında seyredecek.

Nisan ayı boyunca Denizli'de ortalama 12 güneşli gün, 8 uzun süreli yağışlı gün ve 3 yağışsız, bulutlu gün yaşanmaktadır. Bu dönemde nem oranı %52 civarındadır. Yıllık ortalama yağış miktarı %10 civarındadır. Rüzgarlar genellikle güney yönünden saatte 6 km hızla esmektedir.

Bu hava koşulları göz önüne alındığında, 24 Nisan Perşembe günü beklenen sağanak yağışlara karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Seyahat planlarınızı yaparken yağışlı günlerde dışarıda vakit geçirecekseniz uygun yağmurluk ve su geçirmez ayakkabılar giymeniz faydalı olacaktır. Ayrıca, yağışlı günlerde trafik koşullarının olumsuz etkilenebileceğini unutmamak gerekir. Araç kullanırken dikkatli olunmalı ve hız limitlerine uyulmalıdır. Evde kalmayı planlıyorsanız, pencere ve kapıların su geçirmez olduğundan emin olun ve su baskınlarına karşı önlemler alın.

Denizli'de önümüzdeki günlerde değişken hava koşulları beklenmektedir. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek ve planlarınızı esnek tutmak, olası olumsuzluklardan korunmanıza yardımcı olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Baronların hesaplaşmasındaki kilit isim tutuklandıBaronların hesaplaşmasındaki kilit isim tutuklandı
Annesinin cesediyle 2 hafta yaşadı!Annesinin cesediyle 2 hafta yaşadı!

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Denizli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Açıklamalarıyla piyasayı kasıp kavuran Trump'tan tarihi geri adım: Gümrük tarife oranı da düşecek

Açıklamalarıyla piyasayı kasıp kavuran Trump'tan tarihi geri adım: Gümrük tarife oranı da düşecek

Resmi Gazete'de yayımlandı! Sınır 19'dan 21'e yükseltildi

Resmi Gazete'de yayımlandı! Sınır 19'dan 21'e yükseltildi

DEVA Partisi İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen partisinden ayrıldı

DEVA Partisi İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen partisinden ayrıldı

Mahalle sakinleri kokudan şüphelenince gerçek ortaya çıktı

Mahalle sakinleri kokudan şüphelenince gerçek ortaya çıktı

Adana'da dehşet: 2 kişiyi öldürdü, intihar etti

Adana'da dehşet: 2 kişiyi öldürdü, intihar etti

Esad döneminde giden diplomatlara çağrı

Esad döneminde giden diplomatlara çağrı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.