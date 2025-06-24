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Denizli 24 Haziran Salı Hava Durumu! Denizli'de hava durumu nasıl olacak?

Denizli'de 24 Haziran 2025 Salı günü hava durumu açık ve güneşli olacak.

Denizli 24 Haziran Salı Hava Durumu! Denizli'de hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Denizli'de 24 Haziran 2025 Salı günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 32°C, gece ise 18°C civarında seyredecek. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte 16 km hızla esecek. Nem oranı sabah %55, gündüz %30, akşam %52 ve gece %53 seviyelerinde olacak.

Hava koşullarının önümüzdeki günlerde benzer şekilde devam etmesi bekleniyor. 25 Haziran Çarşamba günü gündüz sıcaklığı 31°C, gece ise 18°C olacak. 26 Haziran Perşembe günü gündüz sıcaklığı 32°C, gece ise 19°C olarak tahmin ediliyor.

Bu sıcak hava koşullarında, özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenlerin güneş ışınlarından korunması önemlidir. Şapka ve güneş gözlüğü kullanmak gereklidir. Güneş kremi sürmek ve bol su içmek, güneşin zararlı etkilerinden korunmaya yardımcı olacaktır. Sıcak havalarda vücut ısısını dengelemek için hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Sıcaklıkların yüksek olduğu saatlerde, kapalı ve serin ortamlarda kalmak aşırı ısınmayı önleyebilir. Spor yaparken veya ağır işler yaparken aşırı efor sarf etmekten kaçınılmalıdır. Vücut sinyalleri dikkatle izlenmelidir. Bu önlemler, sıcak havaların olumsuz etkilerini en aza indirmeye yardımcı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Denizli
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