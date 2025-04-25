Denizli 25 Nisan Cuma Hava Durumu! Denizli'de hava durumu nasıl olacak?

26 Nisan Cumartesi günü güneşli ve parçalı bulutlu bir hava öngörülüyor. Sıcaklıklar 22°C ile 10°C arasında değişecek. 27 Nisan Pazar günü yer yer sağanaklar görülecek. Sıcaklık 21°C ile 11°C arasında olacak. 28 Nisan Pazartesi günü de yer yer sağanaklar bekleniyor. Bu günde sıcaklıklar 21°C ile 9°C arasında olacak. 29 Nisan Salı günü, bulutlu ve güneşli bir hava hakim olacak, sıcaklık 21°C ile 9°C arasında seyredecek.

Nisan ayı boyunca Denizli'de ortalama sıcaklık 14.6°C, en düşük sıcaklık 8.6°C, en yüksek sıcaklık ise 20°C olarak kaydedilmiştir. Nisan ayında ortalama 47 mm yağış düşmektedir.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek faydalı olacaktır. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Yağmurlu günlerde şemsiye veya su geçirmez ayakkabılar kullanmak da gereklidir. Sağanak yağışların olduğu günlerde trafikte dikkatli olunmalı, su birikintilerinden uzak durulmalıdır.Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır