Denizli 28 Ekim Salı Hava Durumu! Denizli'de hava durumu nasıl olacak?

Denizli'de 28 Ekim 2025 Salı günü hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 23°C civarında seyredecek. Gece sıcaklık ise 10°C seviyelerinde olacak. Nem oranı %56. Rüzgar hızı 8 km/saat, güneydoğu yönünden esecek.

29 Ekim Çarşamba hava sıcaklığı 21°C olacak. 30 Ekim Perşembe günü sıcaklık yine 23°C civarına yükselecek. Gündüz hava genellikle açık ve güneşli. Geceleri ise serin geçecek.

Bu dönemde hava koşulları sonbaharın tipik özelliklerini yansıtıyor. Gündüzleri ılıman hava sıcaklıkları bekleniyor. Geceleri ise serin hava şartları söz konusu. Gündüz hafif kıyafetler giyilebilir. Akşam ve gece saatlerinde kalın giysiler tercih edilmesi faydalı olacak.

Sabah ve akşam saatlerinde sis oluşabilir. Bu nedenle görüş mesafesi azalabilir. Trafikte olanların dikkatli olması gerekiyor. Rüzgar hızının 8 km/saat civarında olması, açık hava etkinlikleri için uygundur.