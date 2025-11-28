Denizli 28 Kasım Cuma hava durumu! Denizli'de hava durumu nasıl olacak?

Denizli'de 28 Kasım 2025 Cuma günü hava durumu, sabah saatlerinde 14°C, gece ise 5°C civarında olacaktır. Gün genelinde sıcak ve bulutlu bir hava beklenmektedir. Gündüz sıcaklığı ortalama 14°C, gece sıcaklığı ise 4°C seviyelerinde kalacaktır. Rüzgar hızı 7 km/saat civarındadır. Nem oranı %68 olarak tahmin edilmektedir.

29 Kasım Cumartesi günü yer yer sağanak yağışlar beklenmektedir. Gündüz sıcaklıkları 12°C olarak öngörülüyor. Gece sıcaklıkları ise 2°C civarında olacaktır. Hava daha serin ve yağışlı geçecektir. 30 Kasım Pazar günü değişken bulutluluk yaşanacak. Sıcaklıklar gündüz 12°C, gece 2°C seviyelerinde seyredecek. 1 Aralık Pazartesi günü, çoğunlukla güneşli bir hava beklenmektedir. Gündüz sıcaklığı 13°C, gece sıcaklığı ise 0°C olacaktır.

Bu dönemde hava koşullarındaki ani değişiklikler planlamalarınızı etkileyebilir. Özellikle 29 Kasım Cumartesi günü beklenen yağışlar dikkat gerektiriyor. Hava durumunu düzenli takip etmek faydalı olacaktır. Planlarınızı esnek tutmak da önemlidir. Yağışlı günlerde dışarı çıkarken uygun giysiler tercih edilmelidir. Yağmurluk ve su geçirmez ayakkabılar giymek koruyucu olacaktır. Serin günlerde kat kat giyinmeye özen göstermelisiniz. Vücut ısınızı korumak için bu önemlidir.

Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha da düşecektir. Bu saatlerde kalın giysiler tercih edilmesi önerilir. Hava koşullarına bağlı olarak trafik de etkilenebilir. Yağışlı günlerde yollar kayganlaşabilir. Görüş mesafesinin azalması da olasıdır. Araç kullanırken hız limitlerine uymalı ve dikkatli olmalısınız. Toplu taşıma kullanıyorsanız sefer saatlerini kontrol etmeyi unutmayın. Olası gecikmeleri göz önünde bulundurmak planlamanızı kolaylaştıracaktır.