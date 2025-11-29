Denizli 29 Kasım Cumartesi Hava Durumu! Denizli'de hava durumu nasıl olacak?

Denizli'de 29 Kasım 2025 Cumartesi günü, hava durumu yağmurlu olacak. Gün boyunca sıcaklık 12°C ile 15°C arasında değişecek. Nem oranı %75 civarında kalacak. Rüzgar hızı ise 6.2 km/saat seviyelerinde olacak. Bu koşullar, yağmurlu bir gün geçireceğimizi gösteriyor.

30 Kasım 2025 Pazar günü, hava hafif yağmurlu ve bulutlu olacak. Sıcaklık 11°C ile 15°C arasında değişecek. Nem oranı yine %75 civarında kalacak. Rüzgar hızı 6.2 km/saat seviyelerinde tahmin ediliyor. 1 Aralık 2025 Pazartesi günügüne güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklık 10°C ile 15°C arasında olacak. Nem oranı %75 seviyesini koruyacak. Rüzgar hızı 6.2 km/saat şeklinde tahmin edilmektedir.

2 Aralık 2025 Salı günü, hava parçalı bulutlu olacak. Sıcaklık 10°C ile 16°C arasında değişecek. Nem oranı %75 düzeyinde kalacak. Rüzgar hızı yine 6.2 km/saat civarında tahmin ediliyor. 3 Aralık 2025 Çarşamba günü hava çok bulutlu olacak. Sıcaklık 11°C ile 16°C arasında olacak. Nem oranı %75 seviyesine yükselebilir. Rüzgar hızı 6.2 km/saat şeklinde kalacaktır.

4 Aralık 2025 Perşembe günü, hava parçalı bulutlu olacak. Sıcaklık 11°C ile 17°C arasında değişecek. Nem oranı %75 civarında kalacak. Rüzgar hızı yine 6.2 km/saat olacak. 5 Aralık 2025 Cuma günü ise hava yağmurlu ve bulutlu bekleniyor. Sıcaklık 12°C ile 19°C arasında değişecek. Nem oranı %75 seviyesinde kalacak. Rüzgar hızı 6.2 km/saat civarında olacak.

Bu dönemde yağmurlu ve bulutlu hava koşulları yaygın olarak görülecek. Dışarı çıkarken şemsiye veya yağmurluk almanız fayda sağlayacaktır. Nem oranı yüksek olacak. Bu nedenle, astım veya alerji gibi rahatsızlıkları olanların tedavi planlarına dikkat etmesi önemlidir. Sıcaklıklar 10°C ile 16°C arasında değişecek. Bu durum, serin hava koşullarını işaret ediyor. Kat kat giyinerek vücut ısınızı korumanızda fayda var. Rüzgar hızı 6.2 km/saat ile farklı bir hava durumuna işaret ediyor. Rüzgarın etkisiyle hissedilen sıcaklık daha düşük olabilir. Uygun giyim için dikkatli olmanızda fayda var.

Önümüzdeki günlerde yağmurlu ve serin hava koşulları bekleniyor. Uygun giyim ve önlemlerle sağlığınızı korumanız önemlidir.