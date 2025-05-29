Denizli 29 Mayıs Perşembe Hava Durumu! Denizli'de hava durumu nasıl olacak?

Yağmurlu geçmesi bekleniyor. Cuma günü hava sıcaklığı 26°C'ye düşecek. Cumartesi günü sıcaklığın 27°C'ye yükseleceği öngörülüyor. Pazar günü hava sıcaklığının 27°C civarında olması ve yağmurlu geçmesi tahmin ediliyor.

Mayıs ayı boyunca Denizli'de ortalama sıcaklık 20°C, nem oranı %44 civarındadır. Bu dönemde 5 yağmurlu gün, 12 güneşli saat bulunmaktadır. Haziran ayında ortalama sıcaklık 25°C'ye yükselecek. Nem oranı %35'e düşecektir. Haziran ayında 3 yağmurlu gün, 13 güneşli saat bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde yağmurlu hava koşulları devam edecek. Açık hava etkinlikleri planlayanlerin yanlarında su geçirmez giysiler bulundurmaları faydalı olacaktır. Yağışlar zeminleri kayganlaştırabilir. Bu nedenle trafikte dikkatli olunmalı, araçların lastikleri iyi durumda olmalıdır. Sıcaklık 20-27°C arasında değişeceği için kat kat giyinmek önemlidir. Gerekirse katları çıkarıp giymek, vücut ısısını dengede tutmaya yardımcı olacaktır.