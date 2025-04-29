HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Denizli 29 Nisan Salı hava durumu! Denizli'de bugün hava durumu nasıl olacak? İşte son durum...

Denizli 29 Nisan Salı hava durumu merak edildi. Denizli'de bugün hava durumu yer yer sağanak yağmurlu geçecek.

Denizli 29 Nisan Salı hava durumu! Denizli'de bugün hava durumu nasıl olacak? İşte son durum...
Nilgün Akbıyık

Denizli'de 29 Nisan 2025 Salı günü hava durumu yer yer sağanaklarla birlikte olacak. En yüksek sıcaklık 21°C, en düşük sıcaklık ise 10°C olarak tahmin edilmektedir. Bu dönemde ortalama sıcaklık 14.6°C civarında. Yağış miktarının yaklaşık 47 mm olması beklenmektedir.

30 Nisan Çarşamba günü hafif yağmur bekleniyor. Sıcaklıklar 20°C ile 11°C arasında değişecek. 1 Mayıs Perşembe günü de yer yer sağanaklar görülecek. Sıcaklık 17°C ile 11°C arasında olacak. 2 Mayıs Cuma günü hafif yağmur yine bekleniyor. Sıcaklık değerleri ise 18°C ile 8°C arasında seyredecek.

Bu dönemde hava koşullarının değişken birek olacağı öngörülmektedir. Açık hava etkinlikleri düzenleyecek olanların hava durumunu düzenli kontrol etmeleri önemli. Planlarını esnek tutmaları da faydalı olacaktır. Yağışlı günlerde su birikintilerinden kaçınmak için uygun kıyafetler giymek önerilir. Sıcaklıkların düşeceği akşam saatlerinde ek bir kat giysi bulundurmak, üşümeyi önlemeye yardımcı olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Tırdan dökülenleri almak için birbirleriyle yarıştılarTırdan dökülenleri almak için birbirleriyle yarıştılar
Putin'in ateşkes açıklamasına Zelenskiy'den çok konuşulacak yanıtPutin'in ateşkes açıklamasına Zelenskiy'den çok konuşulacak yanıt

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Denizli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
GİB resmen duyurdu: Süre uzatılmayacak!

GİB resmen duyurdu: Süre uzatılmayacak!

Avrupa elektriksiz kaldı, Türkiye'yi URUK koruyor

Avrupa elektriksiz kaldı, Türkiye'yi URUK koruyor

Avrupa'da hayat durdu! Kaos fotoğraflara yansıdı

Avrupa'da hayat durdu! Kaos fotoğraflara yansıdı

ABD’ye ait savaş jeti, uçak gemisinden denize düştü!

ABD’ye ait savaş jeti, uçak gemisinden denize düştü!

Özgür Özel görüntüleri böyle paylaştı: "İşte Erdoğan, işte kayıt, işte kanıt!"

Özgür Özel görüntüleri böyle paylaştı: "İşte Erdoğan, işte kayıt, işte kanıt!"

Eski kaymakam Mustafa Kılıç'a dolandırıcılıktan 70 yıl hapis! 'Alacaklılara parasını ödeyeceğim'

Eski kaymakam Mustafa Kılıç'a dolandırıcılıktan 70 yıl hapis! 'Alacaklılara parasını ödeyeceğim'

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.