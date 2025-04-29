Denizli 29 Nisan Salı hava durumu! Denizli'de bugün hava durumu nasıl olacak? İşte son durum...

Denizli'de 29 Nisan 2025 Salı günü hava durumu yer yer sağanaklarla birlikte olacak. En yüksek sıcaklık 21°C, en düşük sıcaklık ise 10°C olarak tahmin edilmektedir. Bu dönemde ortalama sıcaklık 14.6°C civarında. Yağış miktarının yaklaşık 47 mm olması beklenmektedir.

30 Nisan Çarşamba günü hafif yağmur bekleniyor. Sıcaklıklar 20°C ile 11°C arasında değişecek. 1 Mayıs Perşembe günü de yer yer sağanaklar görülecek. Sıcaklık 17°C ile 11°C arasında olacak. 2 Mayıs Cuma günü hafif yağmur yine bekleniyor. Sıcaklık değerleri ise 18°C ile 8°C arasında seyredecek.

Bu dönemde hava koşullarının değişken birek olacağı öngörülmektedir. Açık hava etkinlikleri düzenleyecek olanların hava durumunu düzenli kontrol etmeleri önemli. Planlarını esnek tutmaları da faydalı olacaktır. Yağışlı günlerde su birikintilerinden kaçınmak için uygun kıyafetler giymek önerilir. Sıcaklıkların düşeceği akşam saatlerinde ek bir kat giysi bulundurmak, üşümeyi önlemeye yardımcı olacaktır.