HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Denizli 3.9 büyüklüğünde depremle sallandı

AFAD, Denizli'nin Çivril ilçesinde 3.9 büyüklüğünde ve yerin 7.06 kilometre derinliğinde bir deprem yaşandığını aktardı.

Denizli 3.9 büyüklüğünde depremle sallandı
Mustafa Fidan

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Denizli'nin Çivril ilçesinde saat 04.37 sıralarında 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin yerin 7.06 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Deniz ulaşımına rüzgar engeliDeniz ulaşımına rüzgar engeli
ABD'de düşen uçakta 3 can kaybı!ABD'de düşen uçakta 3 can kaybı!

Anahtar Kelimeler:
deprem Denizli afad
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Şenpiliç'in yıllık cirosu 19 milyar ama kesilen ceza...

Şenpiliç'in yıllık cirosu 19 milyar ama kesilen ceza...

Konya'da bir devlet hastanesinde hastalarla ilgili iğrenç ifadeler!

Konya'da bir devlet hastanesinde hastalarla ilgili iğrenç ifadeler!

Akaryakıt tabelasında bu kez zam var!

Akaryakıt tabelasında bu kez zam var!

Türkiye'ye küfreden askerlere hapis cezası!

Türkiye'ye küfreden askerlere hapis cezası!

Beni kaçırıp öldüreceklerinden emindim

Beni kaçırıp öldüreceklerinden emindim

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.