Denizli 3.9 büyüklüğünde depremle sallandı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Denizli'nin Çivril ilçesinde saat 04.37 sıralarında 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin yerin 7.06 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 12, 2025
Büyüklük:3.9 (Mw)
Yer:Çivril (Denizli)
Tarih:2025-04-12
Saat:04:37:25 TSİ
Enlem:38.2175 N
Boylam:29.64667 E
Derinlik:7.06 km
Detay:https://t.co/Ods92TcqQ4@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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