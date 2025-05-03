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Denizli 3 Mayıs cumartesi hava durumu! Denizli'de hava durumu nasıl olacak?

Denizli'de 3 Mayıs 2025 Cumartesi günü hava durumu şöyle olacak. Sabah saatlerinde güneşli ve parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Öğle saatlerinde ise aralıklı sağanak yağış bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 24°C civarında. Gece sıcaklıkları ise 12°C civarında seyredecek. Nem oranı gün boyunca %28 ile %67 arasında değişecek. Rüzgar kuzey yönünden esecek.

Denizli 3 Mayıs cumartesi hava durumu! Denizli'de hava durumu nasıl olacak?

4 Mayıs Pazar günü, bulutlar arasında aralıklı güneşli bir hava bekleniyor. 5 Mayıs Pazartesi günü, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir. 6 Mayıs Salı günü, yer yer sağanaklar bekleniyor. 7 Mayıs Çarşamba günü ise bulutlar arasında aralıklı güneşli bir hava hakim olacak.

Bu dönemde hava koşulları değişkenlik gösterebilir. Özellikle yağışlı günlerde dışarı çıkarken yanınızda şemsiye veya yağmurluk bulundurmak faydalı olacaktır. Gündüz sıcaklıkları 24°C, geceleri ise 12°C civarında olacak. Kat kat giyinerek vücut ısınızı korumanız önerilir. Rüzgarın kuzey yönünden esmesi nedeniyle, rüzgar geçirmeyen giysiler tercih edebilirsiniz.Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Denizli
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