Denizli 5 Mayıs Pazartesi hava durumu! Denizli'de hava durumu nasıl olacak?

Denizli'de 5 Mayıs 2025 Pazartesi günü hava durumu artan bulutlarla birlikte 24°C civarında olacak. Önümüzdeki günlerde sıcaklık 6 Mayıs Salı günü 26°C, 7 Mayıs Çarşamba günü ise 27°C'ye kadar yükselebilir. Bu dönemde hava genellikle güneşli ve parçalı bulutlu geçecek.

Mayıs ayında Denizli'de ortalama sıcaklık 20°C'dir. Bu ayda 38 mm yağış gözlemlenir ve 5 yağmurlu gün yaşanır. Günlük yüksek sıcaklıklar 22°C ile 27°C arasında değişir. Düşük sıcaklıklar ise 4°C ile 10°C arasında seyreder.

Bu dönemde hava koşulları genellikle ılımandır. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların daha düşük olabileceği dikkate alınmalıdır. Bu nedenle kat kat giyinmek ve yanınızda bir ceket bulundurmak faydalı olacaktır. Ayrıca, hava durumunu düzenli olarak kontrol etmek, ani yağışlara karşı hazırlıklı olmanıza yardımcı olur.