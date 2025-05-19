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Denizli Büyükşehir Belediyesi, 2 kulüpten 30 yıllık tesislerini boşaltmasını istedi

Denizli Büyükşehir Belediyesi, 500 sporcusu bulunan 2 amatör kulüpten 30 yıldır kullandıkları tesislerini boşaltmasını istedi. Tartışmalara neden olan karara tepki için tesislere giden İlçe Başkanı İlmi Köse, "Spor dairesi yapacak yer mi bulamadınız? Denizlispor'a vermediğiniz gibi amatör spora da destek vermeyin!" dedi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, 2 kulüpten 30 yıllık tesislerini boşaltmasını istedi

Denizli Büyükşehir Belediyesi, 500 sporcusu bulunan İncilipınargücü ve İstiklalspor amatör kulüplerinden 30 yıldır kullandıkları, Pamukkale ilçesine bağlı İncilipınar Mahallesi tesislerini boşaltmalarını istedi. Doğan Demircioğlu Sosyal Tesisleri'nde faaliyet gösteren iki kulübe gerekçe olarak, binanın Denizli Büyükşehir Belediyesi Spor Daire Başkanlığı'na tahsis edilecek olması gösterildi.

Amatör spor camiasında tepkilere neden olan kararın ardından tesislere giden İYİ Parti Pamukkale İlçe Başkanı İlmi Köse, Denizli Büyükşehir Belediyesi yöneticilerine tepki gösterdi. Köse, "Denizli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan Doğan Demircioğlu Sosyal Tesisleri'nde faaliyet gösteren İncilipınargücü ve İstiklalspor amatör kulüplerinden, tesisin Denizli Büyükşehir Belediyesi Spor Daire Başkanlığı'na ihtiyaç olduğu gerekçesi ile boşaltılmasını istemişler. Bu tesiste, amatör branşlarda yüzme, futbol ve basketbol olacak şekilde 500 öğrencisi bulunmaktadır. Biz idareciler olarak çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan uzak tutmak adına sportif faaliyetleri artırmamız gerekirken, mevcudu dağıtma yolunu seçmemizin doğru değildir. Sosyal belediyecilik anlayışı ile yola çıkan anlayışın, sosyal anlayıştan uzak eylemlerde bulunması oldukça üzüntü vericidir" diye konuştu.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Denizli
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