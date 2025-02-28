Denizli’de 3 Kent Lokantası iftarda ucuz fiyata sıcak yemek verecek...

Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin, Ramazan ayı boyunca yürüttüğü bu hizmet, vatandaşların iftar saatlerinde sağlıklı ve besleyici yemeklere ulaşmalarını sağlarken, aynı zamanda ekonomik anlamda da destek olacak.

BELİRLİ BÖLGELERDE SICAK YEMEK VERECEK

15 Mayıs, Otogar ve Kınıklı Kent Lokantaları, Ramazan boyunca her akşam iftar vaktinde kapılarını Denizlililere açarak, sıcak yemek menülerini sunacak. Özellikle iş yerlerinden ya da çeşitli sebeplerle evde yemek yapma imkânı bulamayan vatandaşlar için bu hizmet, iftarlarını huzur içinde yapmalarını sağlayacaktır.

İŞ TEMPOSUNDAN YETİŞEMEYENLERE FIRSAT OLACAK

Ramazan ayında sağlıklı ve uygun fiyatlı yemeklere erişimi kolaylaştırarak, özellikle yoğun iş temposu nedeniyle evde iftar yapma fırsatı bulamayan vatandaşlar için büyük bir kolaylık sağlayacak.

Denizlili vatandaşların, uygun fiyatlarla sıcak yemeklere erişebilmesi amacıyla başlatılan bu uygulama, aynı zamanda sosyal yardımlaşma ve dayanışma ruhunu pekiştirecek.

(İHA)