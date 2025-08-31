HABER

Denizli'de 852 yıllık gelenek bu kez kuruyan nehir yatağında sembolik olarak yapıldı

UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan Denizli'nin Çal ilçesindeki 852 yıllık "Sudan Koyun Geçirme" geleneği, bu yıl kuraklığa dikkati çekmek amacıyla tamamen kuruyan Büyük Menderes Nehri yatağında gerçekleştirildi.

Aşağıseyit Mahallesi Muhtarlığı, Çal Yöresi Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile Çallı İş İnsanları Derneğinin organizasyonunda vatandaşlar, nehrin geçtiği Köprübaşı mevkisinde toplandı.

Her yıl koyunların yüzdürülerek geçirildiği nehirde, suyun çekilmesi nedeniyle bu kez koyunlar yatağın içinden yürütüldü. Vatandaşlar da ellerinde "Su hayattır, can suyu haktır" yazılı pankartlarla etkinliğe katıldı.

Çallı Sanayici ve İş İnsanları Derneği Başkanı Mehmet Atılsın, nehirdeki suyun çekilmesinden dolayı bu yıl yarışmanın yapılamadığını belirterek, "Geldiğimiz nokta trajedi. Son 5 yıldır Menderes Nehri'nin kuruması sonucu ekolojide de bir bozukluk oldu. Son 5 yıldır üzümler daha erken hasada geliyor. Suyun olmaması sadece ekonomik olarak değil bu bölgenin ekolojisini de bozdu. Bir nehrin akmaması o bölgenin sadece tarımsal yapısını değil, kültürel devamlılığını da yok ediyor." dedi.

Çal Yöresi Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği 2. Başkanı Prof. Dr. Bülent Topuz ise "Ortalıkta sudan geçirilecek bir Menderes kalmadı. Bu acıklı bir durum. Biz burada suçlu aramıyoruz, çare arıyoruz. Menderes'in mutlaka bir can suyu olması lazım. Kurda, kuşa, böceğe bir su olması lazım. Su hayattır, can suyu haktır. Buradan yetkililere söylüyoruz buraya sahip çıkılması lazım. Bu etkinliğin devam etmesini istiyoruz. Bir millet kültürüyle var. Kültürü yok ettiğiniz zaman o millet yok olur." ifadelerini kullandı.

Çal Belediye Başkanı Ahmet Hakan ve Aşağıseyit Mahallesi Muhtarı Saffet Oğuz da geleneğin yaşatılması için nehrin suya kavuşturulması gerektiğini vurguladı.

Çal Belediyesinden mayıs ayında yapılan açıklamada, etkinliğin bu yıl kuraklık nedeniyle temmuz sonunda düzenleneceği duyurulmuş ancak Çal Kaymakamlığı, Türkiye'de görülen SAT-1 tip şap hastalığının yayılımını engellemek amacıyla organizasyonun yapılmayacağını bildirmişti.

Etkinlik bu yıl kuraklığa dikkati çekmek amacıyla Aşağıseyit Mahallesi'ndeki 30 kadar hayvanın katılımıyla sembolik olarak gerçekleştirildi. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

