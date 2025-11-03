Denizli'de akılalmaz kaza: Sinyali koluyla verince motosikletliyi yere düşürdü

Kaza, Buldan ilçesi Adnan Menderes Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bulvarda motosikletiyle seyir halinde olan A.G., Alanyazı Meydanı yakınlarına geldiğine, sola dönüş yapmak istediğini arkadan gelen sürücülere belirtmek için kolunu yukarıya kaldırdı. Dönüş yapmak için sağa yanaşarak yavaşlayan motosikleti geçmek isten S.A., motosikletiyle yoluna devam ederken A.G.'nin yön tayin göstermek için aniden havaya kaldırdığı koluna çarptı.

Yaşanan ilginç kaza sonrası her iki motosiklette yere devrildi. Kola çarparak yere düşen S.A., metrelerce sürüklenerek ağır yaralandı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan sürücülerden A.G. Buldan Göğüs Hastanesi, durumu ağır olan S.A. ise Denizli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kazaya neden olan A.G. tedavisinin ardından taburcu edilirken, S.A.'nın tedavisine devam edildiği öğrenildi.

SIRA DIŞI KAZA GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI!

Meydana gelen sıra dışı motosiklet kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Cadde üzerinde faaliyet gösteren bir işletmenin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, dönüş yapmak için yavaşlayan siyahlı motosikletlinin yön belirmek için kolunu aldırması ve bu sırada yandan geçmeye çalışan beyazlı motosikletlinin kola çarparak yere düştüğü anlar yer aldı.

