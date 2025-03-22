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Denizli'de altyapı çalışması sırasında tarihi lahit bulundu!

22.03.2025 09:43
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Denizli'nin Kale ilçesinde devam eden altyapı çalışmaları sırsında tarihi lahit bulundu. Lahidin bulunduğu alanda yapılan incelemelerin ardından, bölgenin korunması gerektiğine karar verilerek sit kararı çıkartıldı.

Denizli'de altyapı çalışması sırasında tarihi lahit bulundu!

Denizli'nin Kale ilçesine bağlı merkez Cevherpaşa Mahallesi'nde devam eden altyapı çalışmaları sırasında tarihi lahit bulundu. Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, Cevherpaşa Mahallesi'nde altyapı çalışmaları sırasında ortaya çıkan lahit ve figürlerin sit alanı potansiyeline sahip olduğunu belirledi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, bölge 2. ve 3. derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescillendi.

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Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanları tarafından hazırlanan rapor ve ilgili kurumların görüşleri doğrultusunda yapılan incelemeler sonucunda, Cevherpaşa Mahallesi'nde bulunan 327 ada 7 ve 329 ada 2 parsel numaralı taşınmazların tamamının 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na göre korunması gereken alanlar arasında yer aldığı tespit edildi.

Kurul, alanın "Cevherpaşa Mahallesi 2. ve 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı" olarak tescil edilmesine karar verdi.

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Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, sit alanı için geçiş dönemi koruma esasları ve kullanım şartlarını da belirledi. Denizli'nin tarihi dokusunu koruma adına atılan bu adım, bölgedeki arkeolojik değerlerin korunmasına katkı sağlayacağı, bölgedeki kazı ve araştırma çalışmalarının devam edeceğini belirtildi.

(İHA)

LAHİT NEDİR?

Lahit; özellikle Antik Çağ'da insanların ölülerini muhafaza ettikleri, genellikle yeryüzünde sergilenen ve çoğunlukla taştan oyulan, sandık şeklinde mezara verilen isim.
Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Denizli lahit
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