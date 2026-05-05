Denizli’de balkon yanan koltuk paniğe neden oldu

Yangın, Merkezefendi ilçesi Sümer Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 2 katlı bir evin ikinci kat balkonunda bulunan koltuk henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı.Evde kimsenin bulunmadığı sırada çıkan yangın, çevredeki vatandaşların fark etmesiyle paniğe neden oldu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, balkon kısmında çıkan yangına müdahale ederek alevleri büyümeden kontrol altına aldı. Yangın, itfaiyenin hızlı müdahalesi sayesinde çevredeki diğer alanlara sıçramadan söndürüldü. Korku dolu anların yaşandığı olayda can kaybı ya da yaralanma olmazken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.



Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır