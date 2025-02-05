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  4. Denizli'de bir horozun öterken bayıldığı anlar sosyal medyada ilgi çekti

Denizli'de bir horozun öterken bayıldığı anlar sosyal medyada ilgi çekti

05.02.2025 12:50
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Sedef Karatay Sedef Karatay İçerik Editörü
05.02.2025 12:50
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Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, bir horozun öterken bayılması sosyal medyada oldukça ilgi çekti. Öterken sesinin kesilmesi ve bayılma anına ilişkin detaylar haberimizde…

Akalan Mahallesi'nde yaşayan 17 yaşındaki Mehmet Koparan, bahçesinde yetiştirdiği 6 aylık horozunu kayda alırken, ilginç bir an yaşandı.

HOROZ NEFESSİZ KALDI

Horoz, kısa bir süre ötüşünü sürdürdükten sonra nefessiz kalıp bayıldı.

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Mehmet Koparan, o anları videoya kaydederek sosyal medya hesaplarında paylaştı ve video hızla yayılarak büyük bir ilgi topladı.

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17 SANİYE ÖTTÜ!

Video, izlenme rekorları kırarken, gencin horoz yetiştiriciliği konusunda küçük yaşlardan itibaren ilgisi olduğu öğrenildi.

Koparan, horozunun yaklaşık 17 saniye öttükten sonra bayıldığını, ancak bir süre sonra tekrar kendine gelip ayağa kalktığını belirtti.

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Bu ilginç olayın herkesin ilgisini çekmesi üzerine videoyu sosyal medyada paylaşma kararı aldığını ifade etti.

Anahtar Kelimeler:
Denizli horoz
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