Denizli'de bulundu! Üzerinde 'Apollon'un Oğlu Asker' yazıyor

Denizli'nin Çal ilçesi İsmailler Mahallesi'nde Denizli Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen çevre düzenleme çalışmaları sırasında, dolgu toprağı içinde kabartmalı bir taş levha bulundu. Ekiplerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine Çal Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve polis ekipleri sevk edildi. İlk incelemelerin ardından Denizli Müze Müdürlüğü'ne haber verildi. Bölgeye gelen uzman ekipler, eseri incelenmek üzere müzeye götürdü.

ÜZERİNDE ASKER TASVİRİ VE YAZI BULUNUYOR

Bulunan antik eserin, at üzerinde bir insan figürü içeren bir stela olduğu belirlendi. Eserin üzerindeki kabartmanın, "Apollon'un oğlu asker" yazısıyla birlikte bir asker tasvirini barındırdığı kaydedildi. Taş levhanın bulunduğu dolgu toprağının, yaklaşık 10 yıl önce Çal'ın Kumral mevkiinden getirildiği öne sürüldü.

BELEDİYE BAŞKANINDAN TARİHİ DEĞER VURGUSU

Çal Belediye Başkanı Ahmet Hakan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Mahallemizde park düzenlemesi sırasında antik döneme ait olduğu düşünülen bir taş levha bulundu. Ekiplerimiz derhal yetkililere bilgi vererek taşın güvenli bir şekilde müze müdürlüğüne teslim edilmesini sağladı. Bu süreçte özveriyle çalışan tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Çal, tarih dolu bir ilçemizdir ve bu buluntunun geçmişimize ışık tutacağına inanıyoruz" dedi.



Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır