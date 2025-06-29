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Denizli'de dehşet anları! Sokakta başlayan tartışma kanlı bitti: Şüpheli kayıplara karıştı

Denizli'de sokakta yaşanan tartışmanın ardından evde arkadaşını bıçaklayarak öldüren şüpheli kayıplara karıştı.

Denizli'de dehşet anları! Sokakta başlayan tartışma kanlı bitti: Şüpheli kayıplara karıştı
Begüm Özkaynak

Olay, Pamukkale ilçesi Bağbaşı Mahallesi 1032. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 yabancı uyruklu şahıs arasında sokakta bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri tartışmayı müdahale ederek sonlandırdı.

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BOĞAZINI KESEREK ÖLDÜRDÜ

Polisin müdahalesiyle eve giden yabancı uyruklu şahıslar arasındaki tartışma evde de devam etti. Evde tartışmanın daha da büyümesiyle mutfaktan bıçağı alan şahıs, arkadaşını boğazını keserek öldürdü. Cinayeti işleyen şahıs ile diğer arkadaşı olay yerinden kaçtı. Bir süre sonra karakola giden görgü tanığı şahıs, cinayeti polislere ihbar etti. İhbar üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri, yabancı uyruklu şahsı kanlar içinde yerde yatarken buldu. Yapılan kontrolde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.

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YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından yabancı uyruklu şahsın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Cinayet zanlısını yakalamak için çalışma başlatıldı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Denizli tartışma bıçak yabancı
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