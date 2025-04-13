HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Denizli'de eski eşi tarafından öldürülen kadının cenazesi defnedildi

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, eski eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen kadının cenazesi toprağa verildi.

Denizli'de eski eşi tarafından öldürülen kadının cenazesi defnedildi

Kuşpınar Mahallesi Lise 1 Caddesi'nde, dün eski eşi M.K'nin bıçaklaması sonucu olay yerinde yaşamını yitiren Hatice Ünlü'nün (42) cenazesi, yakınları tarafından morgdan teslim alındı.

Babaevine getirilen kadının cenazesi, burada helallik alındıktan sonra, camiye kadar kadınların omzunda taşındı.

İki çocuk annesi Ünlü'nün cenazesi, Sarayköy ilçesi Sığma Mahallesi'nde öğle vakti Sığma Camisi'nde kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine, kadının ailesi ve yakınları katıldı.

Öte yandan, emniyetteki işlemleri devam eden M.K'nin, ilk ifadesinde, Ünlü'yü çok kıskandığını ve bir anlık sinirle cinayeti işlediğini söylediği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Kuşpınar Mahallesi Lise 1 Caddesi'nde, dün M.K. (42), eski karısı Hatice Ünlü (42) ve yanındaki H.Ç. (42) ile karşılaşmış, taraflar arasında çıkan tartışma sırasında M.K, eski eşi Ünlü ile H.Ç'yi bıçaklamıştı. Ünlü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, şüpheli ise bir süre sonra polis tarafından yakalanmıştı. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Düzce'de fındık ve tropikal meyve yetiştiricileriden zirai dona karşı sisleme yöntemiDüzce'de fındık ve tropikal meyve yetiştiricileriden zirai dona karşı sisleme yöntemi
Yunanistan Genelkurmay Başkanı'ndan küstah Türkiye sözleri!Yunanistan Genelkurmay Başkanı'ndan küstah Türkiye sözleri!

Anahtar Kelimeler:
Denizli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İmamoğlu'ndan, bazı isimlerin başka cezaevine nakledilmesine tepki: Yeter artık!

İmamoğlu'ndan, bazı isimlerin başka cezaevine nakledilmesine tepki: Yeter artık!

Real Madrid'den çok konuşulacak Jose Mourinho hamlesi! Perez her an resmi teklif yapabilir

Real Madrid'den çok konuşulacak Jose Mourinho hamlesi! Perez her an resmi teklif yapabilir

Son haliyle şaşırttı! Saçlarını sıfıra vurup bıyık bıraktı

Son haliyle şaşırttı! Saçlarını sıfıra vurup bıyık bıraktı

Kalabalığı duyunca kendini tutamadı: "Yuhalayın o namussuzu!"

Kalabalığı duyunca kendini tutamadı: "Yuhalayın o namussuzu!"

Konyaaltı Sahili'nde korkunç olay! Balık ya da dalgıç sandılar

Konyaaltı Sahili'nde korkunç olay! Balık ya da dalgıç sandılar

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.