Denizli'de eski eşi tarafından öldürülen kadının cenazesi defnedildi

Kuşpınar Mahallesi Lise 1 Caddesi'nde, dün eski eşi M.K'nin bıçaklaması sonucu olay yerinde yaşamını yitiren Hatice Ünlü'nün (42) cenazesi, yakınları tarafından morgdan teslim alındı.

Babaevine getirilen kadının cenazesi, burada helallik alındıktan sonra, camiye kadar kadınların omzunda taşındı.

İki çocuk annesi Ünlü'nün cenazesi, Sarayköy ilçesi Sığma Mahallesi'nde öğle vakti Sığma Camisi'nde kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine, kadının ailesi ve yakınları katıldı.

Öte yandan, emniyetteki işlemleri devam eden M.K'nin, ilk ifadesinde, Ünlü'yü çok kıskandığını ve bir anlık sinirle cinayeti işlediğini söylediği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Kuşpınar Mahallesi Lise 1 Caddesi'nde, dün M.K. (42), eski karısı Hatice Ünlü (42) ve yanındaki H.Ç. (42) ile karşılaşmış, taraflar arasında çıkan tartışma sırasında M.K, eski eşi Ünlü ile H.Ç'yi bıçaklamıştı. Ünlü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, şüpheli ise bir süre sonra polis tarafından yakalanmıştı. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır