HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Denizli'de iki grup arasında silahlı çatışma; Ölü ve yaralılar var

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde bir kafenin önünde iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

Denizli'de iki grup arasında silahlı çatışma; Ölü ve yaralılar var

Edinilen bilgiye göre, Yenişehir Mahallesi yürüyüş yolu 49. Sokak’ta bulunan bir kafenin önünde henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Denizli de iki grup arasında silahlı çatışma; Ölü ve yaralılar var 1

DENİZLİ'DE ORTALIK KARIŞTI: ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Olay yerinde ölü ve yaralıların olduğu öğrenilirken, yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Bölgede geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, olayın aydınlatılması için kapsamlı soruşturma başlattı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bakan Fidan, İranlı mevkidaşı Arakçi ile telefonda görüştüBakan Fidan, İranlı mevkidaşı Arakçi ile telefonda görüştü
Mısır'da 12 kişiye uyuşturucu suçundan idama cezasıMısır'da 12 kişiye uyuşturucu suçundan idama cezası

Anahtar Kelimeler:
Denizli silahlı saldırı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kahramanmaraş'taki okul saldırısı davasında tepki çeken karar!

Kahramanmaraş'taki okul saldırısı davasında tepki çeken karar!

Son seçimleri bilmişti! Dikkat çeken anket: İlk iki arasında büyük fark

Son seçimleri bilmişti! Dikkat çeken anket: İlk iki arasında büyük fark

Beşiktaş Kadıköy'de Fenerbahçe'yi Vlahovic ile devirdi!

Beşiktaş Kadıköy'de Fenerbahçe'yi Vlahovic ile devirdi!

Her şeyi bırakıp oto sanayide lokanta açtı! Uzun zaman sonra ortaya çıktı

Her şeyi bırakıp oto sanayide lokanta açtı! Uzun zaman sonra ortaya çıktı

'Dünyada en çok satılan 2. meyve' Çin'den dönüp başladı

'Dünyada en çok satılan 2. meyve' Çin'den dönüp başladı

Karar Resmi Gazete'de: İşte özelleştirme kapsamına alınan köprü ve otoyollar

Karar Resmi Gazete'de: İşte özelleştirme kapsamına alınan köprü ve otoyollar

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.