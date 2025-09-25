HABER

Denizli'de intihar girişimi! Kadın, polis tarafından ikna edildi

Denizli'de köprülü kavşakta intihar girişiminde bulunan kadın, polis ekipleri tarafından ikna edildi.

Olay, Merkezefendi ilçesi Saraylar Mahallesi’nde meydana geldi. İhbar üzerine polis ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Kimliği henüz belirlenmeyen bir kadın, köprülü kavşak üzerinden kendisini atmak istedi. Polis, intihar girişimini engellemek için alt geçidi kapattı. Ayrıca atlama yatağı açarak önlem aldı. Ekipler, kadını ikna etmek için uzun süre çaba gösterdi. Sonuçta, kadın ekiplerin yoğun uğraşları sonucunda ikna edildi. Atlaması engellenen kadın, sağlık ekipleri tarafından tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı.

İntihar polis Denizli Merkezefendi kavşak
