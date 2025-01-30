Denizli'de katliam gibi kaza! Çok sayıda ekip sevk edildi: 4 kişi hayatını kaybetti

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde işçileri taşıyan servis midibüsü devrildi, ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti.

DİĞER SÜRÜCÜLER FARK ETTİ

Kaza, saat 08.30 sıralarında Denizli - Aydın Otoyolu Irlıganlı Mahallesi bağlantı yolu köprüsünde meydana geldi. İşçileri taşıyan servis midibüsü devrildi, 4 kişi hayatını kaybetti. Yaralıların da olduğu belirtilirken, yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarıyla olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

19 KİŞİ YARALI

Kazada ilk belirlemelere göre, içerisinde 25 kişinin bulunduğu servis midibüsünde 4 işçi hayatını kaybederken, 4’ü ağır olmak üzere 19 kişi de yaralandı. Olay yerinde bekleyen ambulanslarla yaralılar hastaneye kaldırıldı.