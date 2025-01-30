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  4. Denizli'de katliam gibi kaza! Çok sayıda ekip sevk edildi: 4 kişi hayatını kaybetti

Denizli'de katliam gibi kaza! Çok sayıda ekip sevk edildi: 4 kişi hayatını kaybetti

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
30.01.2025 09:50
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Kahreden olay sabah saatlerinde Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yaşandı. İşçileri taşıyan bir servis midibüsünün devrilmesi sonucunda 4 kişi hayatını kaybetti, 4'ü ağır 19 kişi yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücüler kazayı görüp ekiplere habere verdi. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Denizli'de katliam gibi kaza! Çok sayıda ekip sevk edildi: 4 kişi hayatını kaybetti

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde işçileri taşıyan servis midibüsü devrildi, ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti.

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DİĞER SÜRÜCÜLER FARK ETTİ

Kaza, saat 08.30 sıralarında Denizli - Aydın Otoyolu Irlıganlı Mahallesi bağlantı yolu köprüsünde meydana geldi. İşçileri taşıyan servis midibüsü devrildi, 4 kişi hayatını kaybetti. Yaralıların da olduğu belirtilirken, yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarıyla olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

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19 KİŞİ YARALI

Kazada ilk belirlemelere göre, içerisinde 25 kişinin bulunduğu servis midibüsünde 4 işçi hayatını kaybederken, 4’ü ağır olmak üzere 19 kişi de yaralandı. Olay yerinde bekleyen ambulanslarla yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Denizli kaza servis
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