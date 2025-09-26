Denizli’de nar hasadı başladı

Denizli nar üretiminde Türkiye sıralamasında 5’inci sırada yer alıyor. Uygun iklim ve toprak şartları sebebiyle geniş nar bahçesi alanı bulunan Denizli’nin Pamukkale ilçesinde hasat zamanı başladı. Pamukkale İlçesi Irlıganlı Mahallesinde gerçekleştirilen nar hasadına, Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, Pamukkale Kaymakamı Uğur Bulut, İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Nevzat Zayim, şube ve ilçe müdürleri ile teknik personelin yanı sıra muhtar ve çiftçiler katılım sağladı.

Nar hasadı töreninde açıklama yapan Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, üretimin önemine vurgu yaparak, "Üreticilerimizin gerçekten emeklerine sağlık. Geçen yıllar üretimin ne kadar önemli olduğunu bizlere gösterdi. Üreticilerimize her türlü desteğin verilmesi önem arz etmektedir. Bölgemizin tarımsal üretim anlamında ciddi bir potansiyeli var. İnşallah elbirliği ile Tarım teşkilatımız, Bakanlığımızın uygulamaya koyduğu Üretim planlaması ve yeni destekleme modeli ile daha etkili, verimli bir üretim gerçekleştirmiş olacağız. Bugün başlayan Nar hasadının bütün çiftçilerimize hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Denizli İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Nevzat Zayim, törende yaptığı açıklamada, "Bugün Denizli’mizin Pamukkale ilçesi Irlıganlı Mahallesi'ndeyiz. Nar hasadı için burada bulunmaktayız. Özellikle ilimizde 25 bin dekar alanda Hicaz narı yetiştirilmektedir. Hicaz narının bölgemizdeki kalitesi, brix değeri oldukça yüksek. Bu kapsamda üretilen toplam ürünün yüzde 70-80'i ihracata gidiyor. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak, bizim narda yapmış olduğumuz önemli çalışmalarımız var. Akdeniz meyve sineği ile ilgili biyoteknik mücadele kapsamında, yine unlu bit ile ilgili yapmış olduğumuz biyolojik mücadele çalışmalarıyla bölgemizdeki üretilen ürünün daha kaliteli olmasını sağladık. Bu kapsamda da ürünün ihracatçı firmalar tarafından daha çok tercih edilmesini sağladık. İlimizde toplamda 50-60 bin ton civarında rekolte beklenmektedir. Bugün de burada, narımızın hasat için olgunluğa gelmiş olması sebebiyle hasadını başlatmak adına Valimizin ve il protokolümüzün katılımıyla hasat etkinliğimizi gerçekleştirdik. Önceki yıllarda, üretimi yapılan narların yüzde 70-80'i Avrupa Birliği ülkeleri başta olmak üzere Rusya Federasyonu ve Ukrayna'ya ihraç edilmişti, inşallah bu yıl içerisinde üretilen ürününde hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum Tüm üreticilerimiz için bol kazançlar diliyorum" dedi

2025 yılı üretim sezonunda Pamukkale ilçesinde 82 üretici ile 161 hektar alanda Nar Entegre Mücadele çalışmaları yürütüldüğünü belirten İl Tarım ve Orman Müdürü Zayim, "Nar Entegre Mücadele çalışmaları kapsamında; nar bahçelerimizde ekonomik anlamda zarar yapan Turunçgil Unlu Biti zararlısına karşı Pamukkale ilçemiz Irlıganlı ve Eldenizli mahallelerinde 2 üreticinin toplam 2 hektar alanında biyolojik mücadele uygulaması yapıldı. Bu biyolojik mücadele çalışmaları kapsamında 31 bin 500 adet predatör ve 63 bin adet parazitoit böcek salımı yapıldı" dedi.

Konuşmaların ardından Vali Ömer Faruk Coşkun, beraberindeki heyet ile nar bahçesine geçerek temsili hasat gerçekleştirdi. Daha sonrasında nar üreticileri ile birlikte sektörün sorunları ve çözümlerine yönelik istişarede bulunuldu.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır