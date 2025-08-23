Denizli'de Orman yangını alarmı: Cankurtaran Mevkii alevlere teslim

Denizli'de sıcak ve kurak havanın etkisiyle orman yangınları riski artarken, bugün Pamukkale ilçesine bağlı Cankurtaran Mahallesi'nden acı bir haber geldi. Subeşiği Mevkii'ndeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, kısa sürede geniş bir alana yayıldı ve dumanlar kilometrelerce öteden görülebiliyor.

RÜZGARIN ETKİSİYLE HIZLA YAYILDI

Yangının ihbarı üzerine Denizli Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi. Yangına müdahalede 3 uçak, 11 helikopter, 50 arazöz, 2 iş makinesi ve 307 personel görev alıyor. Ekipler, hem havadan hem de karadan koordineli bir şekilde alevlerle mücadele ediyor. Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangın, ekiplerin işini zorlaştırıyor.

DUMANLAR GÖKYÜZÜNÜ KAPLADI

Görgü tanıkları, yangının başladığı noktadan yükselen dumanların çok büyük bir alanı kapladığını belirtiyor. Yetkililer, yangının kontrol altına alınması için tüm imkanların seferber edildiğini ve çalışmaların aralıksız devam ettiğini bildirdi.

Yangının çıkış nedeni henüz netlik kazanmazken, sabotaj ihtimali de dahil olmak üzere tüm olasılıklar değerlendiriliyor. Jandarma ekipleri, olay yerinde inceleme başlattı. Vatandaşlar, yetkililerden yangının bir an önce kontrol altına alınmasını ve benzer olayların yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınmasını talep ediyor.

Denizli'de çıkan orman yangını, bölgede büyük bir endişe yaratırken, ekiplerin yoğun çabalarıyla yangının kontrol altına alınması ve olası zararların en aza indirilmesi hedefleniyor. Yetkililer, vatandaşları orman yangınlarına karşı dikkatli olmaya ve şüpheli durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramaya davet ediyor.