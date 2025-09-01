Denizli'de orman yangını: Hastane tahliye edildi

Denizli-Aydın il sınırında 4 gündür devam eden yangın, dün gece büyük ölçüde kontrol altına alınmıştı. Bugün öğleden sonra şiddetli rüzgarın etkisiyle yeniden büyüyen yangın ilerlemeye devam ediyor. Buldan'ın Bölmekaya Mahallesi'ne ulaşan yangın sebebiyle bölgedeki mahalleler tahliye edildi. Hızla ilerleyen yangın nedeniyle Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesi ve Ek Hizmet Binası'ndaki hastalar ve sağlık ekipmanları tedbir amaçlı güvenli bölgeye tahliye edildi. Tedavisi devam eden hastalar, ambulanslarla Denizli kent merkezinde bulunan hastanelere sevk edildi. Ayrıca hastane bölgesinde acil müdahale gerektiren tedaviler için sahra çadırı kuruldu.

"TEK BİR NOKTADA İLERLEMİYOR, RÜZGARIN ETKİSİYLE YANGIN YAYILDI"

Buldan esnaflarından Hüseyin Çankır, "4 gün önce başlayan yangının bu kadar büyüyeceğini tahmin etmiyorduk. Başladığında küçük bir alandaydı, rüzgarın etkisiyle büyüdü. Buldan'daki dağlar sarp ve dik bir alanda, müdahale edilmesi oldukça zor. Devletimiz sağ olsun bütün imkanlarını seferber etti. Bölgedeki yangını önlemek için çok sayıda ekip müdahalelerde bulunuyor. Her tarafta eski çam ağaçları var ve çok çabuk yayıldı. Tek bir noktada ilerlemiyor, rüzgarın etkisiyle yangın yayıldı. Yaklaşık 9-10 kilometrelik bir alanda yani Tosunlar Mahallesi ile şu anda Sarıçalı mevkisine kadar olan bir hat tamamen yanıyor.

Buldan'ın merkezinde bulunan Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nin etrafında tamamen çam ağaçları var. Ormana çok yakın olduğu için tahliyesi yapılmış. İki hastanenin tahliyesi yapıldı, ön taraflarına çadırlar kuruldu. O kadar yoğun bir devlet erkanı burada ki, ekipler müdahalelerde bulunuyor. Herkes Buldan'daki orman yangınını söndürmek için seferber olmuş durumda. Yangın çok büyük, umarım en kısa sürede söndürülür" şeklinde konuştu.

84 EV TAHLİYE EDİLDİ

Denizli Valiliği tarafından yapılan açıklamada ise, "Buldan ilçemizde devam eden orman yangınına toplam bin 209 personel, 18 helikopter, 1 uçak ve 297 araç ile müdahale çalışmalarına destek vermektedir. Şiddetli rüzgar nedeniyle genişleyen orman yangınını kontrol altına alma çalışmalarına devam edilmektedir. Söndürme çalışmaları orman teşkilatımız, kamu kurum ve kuruluşlarımız, belediyelerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız, gönüllülerimizle birlikte koordinasyon içerisinde aralıksız olarak sürdürülmektedir. Tedbir amacıyla yangının şiddetini artırması nedeniyle Bostanyeri Mahallesi Arıklı mezrası ve Bölmekaya Mahallesi Karadere mezrasında bulunan toplam 84 hanede ikamet eden vatandaşlarımız güvenli alanlara tahliye edilmiştir. Vatandaşlarımızın yangınla ilgili gelişmelere dair yalnızca resmi kaynaklardan yapılacak açıklamalara itibar etmeleri önem arz etmektedir."

(İHA)

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır