HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Denizli'de orman yangını: Hastane tahliye edildi

Denizli'nin Buldan ilçesinde çıkan orman yangınında mahallelerde ve hastanelerde tahliye çalışmaları devam ediyor. Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesi ve Ek Hizmet Binası tedbir amacıyla boşaltıldı. Tedavi gören hastalar ambulanslarla Denizli kent merkezindeki hastanelere sevk edilirken, 2 mahallede 84 ev boşaltıldı.

Denizli'de orman yangını: Hastane tahliye edildi

Denizli-Aydın il sınırında 4 gündür devam eden yangın, dün gece büyük ölçüde kontrol altına alınmıştı. Bugün öğleden sonra şiddetli rüzgarın etkisiyle yeniden büyüyen yangın ilerlemeye devam ediyor. Buldan'ın Bölmekaya Mahallesi'ne ulaşan yangın sebebiyle bölgedeki mahalleler tahliye edildi. Hızla ilerleyen yangın nedeniyle Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesi ve Ek Hizmet Binası'ndaki hastalar ve sağlık ekipmanları tedbir amaçlı güvenli bölgeye tahliye edildi. Tedavisi devam eden hastalar, ambulanslarla Denizli kent merkezinde bulunan hastanelere sevk edildi. Ayrıca hastane bölgesinde acil müdahale gerektiren tedaviler için sahra çadırı kuruldu.

Denizli de orman yangını: Hastane tahliye edildi 1

"TEK BİR NOKTADA İLERLEMİYOR, RÜZGARIN ETKİSİYLE YANGIN YAYILDI"

Buldan esnaflarından Hüseyin Çankır, "4 gün önce başlayan yangının bu kadar büyüyeceğini tahmin etmiyorduk. Başladığında küçük bir alandaydı, rüzgarın etkisiyle büyüdü. Buldan'daki dağlar sarp ve dik bir alanda, müdahale edilmesi oldukça zor. Devletimiz sağ olsun bütün imkanlarını seferber etti. Bölgedeki yangını önlemek için çok sayıda ekip müdahalelerde bulunuyor. Her tarafta eski çam ağaçları var ve çok çabuk yayıldı. Tek bir noktada ilerlemiyor, rüzgarın etkisiyle yangın yayıldı. Yaklaşık 9-10 kilometrelik bir alanda yani Tosunlar Mahallesi ile şu anda Sarıçalı mevkisine kadar olan bir hat tamamen yanıyor.

Denizli de orman yangını: Hastane tahliye edildi 2

Buldan'ın merkezinde bulunan Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nin etrafında tamamen çam ağaçları var. Ormana çok yakın olduğu için tahliyesi yapılmış. İki hastanenin tahliyesi yapıldı, ön taraflarına çadırlar kuruldu. O kadar yoğun bir devlet erkanı burada ki, ekipler müdahalelerde bulunuyor. Herkes Buldan'daki orman yangınını söndürmek için seferber olmuş durumda. Yangın çok büyük, umarım en kısa sürede söndürülür" şeklinde konuştu.

Denizli de orman yangını: Hastane tahliye edildi 3

84 EV TAHLİYE EDİLDİ

Denizli Valiliği tarafından yapılan açıklamada ise, "Buldan ilçemizde devam eden orman yangınına toplam bin 209 personel, 18 helikopter, 1 uçak ve 297 araç ile müdahale çalışmalarına destek vermektedir. Şiddetli rüzgar nedeniyle genişleyen orman yangınını kontrol altına alma çalışmalarına devam edilmektedir. Söndürme çalışmaları orman teşkilatımız, kamu kurum ve kuruluşlarımız, belediyelerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız, gönüllülerimizle birlikte koordinasyon içerisinde aralıksız olarak sürdürülmektedir. Tedbir amacıyla yangının şiddetini artırması nedeniyle Bostanyeri Mahallesi Arıklı mezrası ve Bölmekaya Mahallesi Karadere mezrasında bulunan toplam 84 hanede ikamet eden vatandaşlarımız güvenli alanlara tahliye edilmiştir. Vatandaşlarımızın yangınla ilgili gelişmelere dair yalnızca resmi kaynaklardan yapılacak açıklamalara itibar etmeleri önem arz etmektedir."

(İHA)
Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kastamonu'da otomobil bariyerlere çarptı: 2'si ağır 5 yaralıKastamonu'da otomobil bariyerlere çarptı: 2'si ağır 5 yaralı
RTÜK Başkanı Şahin: "Bir algı operasyonu ile karşı karşıyayız" RTÜK Başkanı Şahin: "Bir algı operasyonu ile karşı karşıyayız"

Anahtar Kelimeler:
Denizli orman yangını hastane tahliye
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
"İktidara geldiğimizde..." diyerek yeni vaadini açıkladı! "Bu sorun çözülecek"

"İktidara geldiğimizde..." diyerek yeni vaadini açıkladı! "Bu sorun çözülecek"

ABD'deki zirvede ne konuşulduğu ortaya çıktı: "Beyaz Saray'da anlaştık"

ABD'deki zirvede ne konuşulduğu ortaya çıktı: "Beyaz Saray'da anlaştık"

İçeri nasıl girdiği ortaya çıktı: Görevlilere bunu söylemiş

İçeri nasıl girdiği ortaya çıktı: Görevlilere bunu söylemiş

İstanbul'da sokak ortasında infaz! "Bu sefer işini tamamen bitirdiler"

İstanbul'da sokak ortasında infaz! "Bu sefer işini tamamen bitirdiler"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.