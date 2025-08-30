HABER

Denizli'de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale sürüyor

Denizli'de çıkan orman yangınına müdahale sürüyor. Ekipler, alevleri kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale ediyor.

Denizli'de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale sürüyor

Denizli'nin Buldan ilçesinde çıkan orman yangınını kontrol altına almak için çalışmalar devam ediyor. Çatak Mahallesi ile Aydın'ın Buharkent ilçesi Kızıldere Mahallesi arasında dün çıkan orman yangınına gece boyunca da müdahale edildi.

DOZER OPERATÖRÜ YARALANDI!

Çalışmalar sırasında iş makinesinin ekipmanına ayağı sıkışan Buldan Orman İşletme Müdürlüğünde görevli dozer operatörü Burak Pehlivanoğlu yaralandı. Pehlivanoğlu'nun ayağında kırık olduğu öğrenildi.

Alevleri kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale ediliyor.

(AA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Denizli orman yangını
